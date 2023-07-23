Посольство России назвало США ответственными за удар ВСУ по журналистам
В дипмиссии считают "ничтожными" слова американских чиновников о том, что Киев будет использовать данные средства "избирательно и ответственно"
23 июля 2023, 08:42, ИА Амител
Посольство России в Вашингтоне назвало США ответственными за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским журналистам кассетными боеприпасами, в результате которого погиб военкор Ростислав Журавлев. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.
В дипмиссии считают "ничтожными" слова американских чиновников о том, что Киев будет использовать данные средства "избирательно и ответственно". В посольстве отметили, что Соединенные Штаты теряют контроль над своими марионетками.
"ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелейшего положения на фронте, что идут на самые изуверские деяния. <...> На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан", – добавили в посольстве.
Дипмиссия подчеркнула, что Журавлев погиб в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами.
09:24:11 23-07-2023
Накажите виноватых.
10:53:27 23-07-2023
Гость (09:24:11 23-07-2023) Накажите виноватых.... Если сможете.
11:30:55 23-07-2023
Обеспокоенность форевер
13:17:04 23-07-2023
В чём дело?По ВСУ надо также применить множество кассетных бомб,чтобы они отчаялись ещё больше.