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Посольство России назвало США ответственными за удар ВСУ по журналистам

В дипмиссии считают "ничтожными" слова американских чиновников о том, что Киев будет использовать данные средства "избирательно и ответственно"

23 июля 2023, 08:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Посольство России в Вашингтоне назвало США ответственными за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским журналистам кассетными боеприпасами, в результате которого погиб военкор Ростислав Журавлев. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии считают "ничтожными" слова американских чиновников о том, что Киев будет использовать данные средства "избирательно и ответственно". В посольстве отметили, что Соединенные Штаты теряют контроль над своими марионетками.

"ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелейшего положения на фронте, что идут на самые изуверские деяния. <...> На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан", – добавили в посольстве.

Дипмиссия подчеркнула, что Журавлев погиб в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами.

СВО США Россия Политика

Комментарии 4

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Гость

09:24:11 23-07-2023

Накажите виноватых.

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Гость

10:53:27 23-07-2023

Гость (09:24:11 23-07-2023) Накажите виноватых.... Если сможете.

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Гость

11:30:55 23-07-2023

Обеспокоенность форевер

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Гость

13:17:04 23-07-2023

В чём дело?По ВСУ надо также применить множество кассетных бомб,чтобы они отчаялись ещё больше.

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