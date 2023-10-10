Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле
Без вести пропавшими числятся четверо россиян
10 октября 2023, 18:32, ИА Амител
Фото: ТАСС
Есть подтвержденные данные о гибели второго гражданина России в результате нападения движения ХАМАС на Израиль. Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире Первого канала.
"Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан. Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть", – заявил дипломат.Викторов также рассказал, что посольство пока не связалось с родственниками погибших и не знает всех обстоятельств происшествия. Без вести пропавшими числятся четверо россиян. Речь идет как о постоянно проживающих в Израиле, так и о приехавших туда временно.
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19:16:07 10-10-2023
Обсолютно по барабану, на этих сбежавших евреев. Что там с русскими на СВО ?
08:01:53 11-10-2023
Это их выбор.
08:02:51 11-10-2023
Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть --- хоть не Чубайс?
17:23:30 11-10-2023
Гость (08:02:51 11-10-2023) Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть --- хоть не Ч... нет,его вовремя предупредили...