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Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле

Без вести пропавшими числятся четверо россиян

10 октября 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Есть подтвержденные данные о гибели второго гражданина России в результате нападения движения ХАМАС на Израиль. Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

"Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан. Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть", – заявил дипломат.Викторов также рассказал, что посольство пока не связалось с родственниками погибших и не знает всех обстоятельств происшествия. Без вести пропавшими числятся четверо россиян. Речь идет как о постоянно проживающих в Израиле, так и о приехавших туда временно.

Происшествия Израиль Палестина
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Комментарии 4

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Гость

19:16:07 10-10-2023

Обсолютно по барабану, на этих сбежавших евреев. Что там с русскими на СВО ?

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Гость

08:01:53 11-10-2023

Это их выбор.

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Гость

08:02:51 11-10-2023

Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть --- хоть не Чубайс?

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Гость

17:23:30 11-10-2023

Гость (08:02:51 11-10-2023) Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть --- хоть не Ч... нет,его вовремя предупредили...

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