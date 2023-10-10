Посольство сообщило о гибели еще одного россиянина в Израиле

Без вести пропавшими числятся четверо россиян

10 октября 2023, 18:32, ИА Амител

Фото: ТАСС

Есть подтвержденные данные о гибели второго гражданина России в результате нападения движения ХАМАС на Израиль. Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире Первого канала.

"Есть уже подтвержденные данные о гибели не одного, а двух российских граждан. Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть", – заявил дипломат.Викторов также рассказал, что посольство пока не связалось с родственниками погибших и не знает всех обстоятельств происшествия. Без вести пропавшими числятся четверо россиян. Речь идет как о постоянно проживающих в Израиле, так и о приехавших туда временно.