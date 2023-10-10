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СМИ: тактика ХАМАС против Израиля схожа с действиями ВСУ на Украине

После ракетного удара боевики ХАМАС совершают быстрые наземные атаки с применением большого количества высокомобильных групп

10 октября 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Тактика ХАМАС против Израиля напоминает действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией, которые они совершали в первые месяцы боевых действий. Об этом заявило издание The Drive.

Так, после ракетного удара боевики ХАМАС совершают быстрые наземные атаки с применением большого количества высокомобильных групп.

Также ВСУ применяют моторные лодки для высадок десанта через Днепр – схожий метод демонстрируют и палестинские боевики. Они пытались использовать плавательные средства для проникновения на территорию Израиля через пляж Зиким.

7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.

Читайте также в сюжете: Война между Израилем и Палестиной

Комментарии 4

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Гость

19:06:28 10-10-2023

Больше напоминает тактику Израиля против арабов.

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Гость

19:16:21 10-10-2023

Тактика схожа. И .......... Вывод?

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Гость

08:21:41 11-10-2023

Вывод очевидный, тактика войны на Украине изучается и все, что приносит успех, берется на вооружение. Наши тоже не сразу беспилотники активно использовать начали. Потом поняли, что в 21 веке эффективно, начали использовать. Про удары по ифраструктуре тоже долго не понимали и сейчас не до конца поняли. Особенно про гиперзвук. Но может тоже дойдет. А то если он у НАТО появится, он появится у ВСУ и будет поздно пить боржоми

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Гость

11:41:35 11-10-2023

страдают гои, т.е., неевреи

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