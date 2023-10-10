СМИ: тактика ХАМАС против Израиля схожа с действиями ВСУ на Украине

После ракетного удара боевики ХАМАС совершают быстрые наземные атаки с применением большого количества высокомобильных групп

10 октября 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Тактика ХАМАС против Израиля напоминает действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией, которые они совершали в первые месяцы боевых действий. Об этом заявило издание The Drive.

Так, после ракетного удара боевики ХАМАС совершают быстрые наземные атаки с применением большого количества высокомобильных групп.

Также ВСУ применяют моторные лодки для высадок десанта через Днепр – схожий метод демонстрируют и палестинские боевики. Они пытались использовать плавательные средства для проникновения на территорию Израиля через пляж Зиким.

7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.