Яйца могут подорожать на 10-15% в январе. Поставщиков хотят проверить на жадность
В Госдуме указали, что происходит "беззастенчивый и наглый грабеж со стороны поставщиков"
16 января 2024, 13:59, ИА Амител
Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы ведомство провело разбирательство и проверило поставщиков яиц, пишет "Парламентская газета".
Депутат Владимир Гутенев отметил, что сейчас торговые сети зачастую продают яйца себе в минус, потому что не могут предлагать покупателям этот продукт по слишком высокой цене – просто перестанут покупать.
Цены на яйца, по его данным, завышают именно производители. В частности, в одном из регионов с начала сентября 2023 года оптовые цены на разные категории яиц выросли на 94%.
"Мы уже слышим от торговых сетей, что происходит беззастенчивый и наглый грабеж со стороны поставщиков", – подчеркнул Гутенев.
Если подтвердится продолжающийся рост цен на яйца, Госдума обратится в ФАС с требованием провести разбирательство.
"Здесь монополизма нет, но есть сговор. Довольно много производителей решили заработать, необоснованно завышая цены", – указал парламентарий.
В декабре 2023 года цены на яйца выросли на 18%. По первичным данным Росстата, за первую неделю января 2024 года увеличение составило 4%. Если ситуация не изменится, за январь может быть подорожание на 10-15%.
14:15:16 16-01-2024
Еще??!!!
14:18:03 16-01-2024
Сначала они клянчат у государства субсидии и поддержку в виде льготного кредитования, а теперь, поднабравшись жирка и войдя во вкус, нагло обдирают простых россиян? Чем дальше, там понятнее становится политика тов. Сталина, ныне покойного... Народец ненадёжный... Мож уже пора кончать с этим Новым НЭПом?
16:33:07 16-01-2024
потому что выборы
16:47:04 16-01-2024
всех надо проверить - на жадность!?
18:24:42 16-01-2024
Просто давайте перетерпим.меньше будем покупать яйцо.пусть портятся на фабр иках.может задумаются.старый жир тоже портится.
21:19:54 16-01-2024
Всех этих поставщиков и иже с ними просто убрать как и всю московскую крысовню и всё будет ровно эрдоган им не поможет
12:02:26 17-01-2024
Воровской капитализм в действии:безграмотный народ не понимает сущности построения государства и смело голосовал за человека ,который ,,переворачивал "СССР.А нынешнее государство,воровское,предполагает накопление капитала любыми путями.