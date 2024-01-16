НОВОСТИОбщество

Яйца могут подорожать на 10-15% в январе. Поставщиков хотят проверить на жадность

В Госдуме указали, что происходит "беззастенчивый и наглый грабеж со стороны поставщиков"

16 января 2024, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума планирует обратиться в ФАС, чтобы ведомство провело разбирательство и проверило поставщиков яиц, пишет "Парламентская газета".

Депутат Владимир Гутенев отметил, что сейчас торговые сети зачастую продают яйца себе в минус, потому что не могут предлагать покупателям этот продукт по слишком высокой цене – просто перестанут покупать.

Цены на яйца, по его данным, завышают именно производители. В частности, в одном из регионов с начала сентября 2023 года оптовые цены на разные категории яиц выросли на 94%.

"Мы уже слышим от торговых сетей, что происходит беззастенчивый и наглый грабеж со стороны поставщиков", – подчеркнул Гутенев.

Если подтвердится продолжающийся рост цен на яйца, Госдума обратится в ФАС с требованием провести разбирательство.

"Здесь монополизма нет, но есть сговор. Довольно много производителей решили заработать, необоснованно завышая цены", – указал парламентарий.

В декабре 2023 года цены на яйца выросли на 18%. По первичным данным Росстата, за первую неделю января 2024 года увеличение составило 4%. Если ситуация не изменится, за январь может быть подорожание на 10-15%.

Фото: unsplash.com

В Росптицесоюзе заявили, что яйца не подешевеют и цена на них "абсолютно нормальная"

Объемы поставок импортных яиц не дадут позитивного эффекта в ценообразовании, на который все так надеются
НОВОСТИЭкономика
цены Госдума проверки Продукты

Комментарии 7

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Гость

14:15:16 16-01-2024

Еще??!!!

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Гость

14:18:03 16-01-2024

Сначала они клянчат у государства субсидии и поддержку в виде льготного кредитования, а теперь, поднабравшись жирка и войдя во вкус, нагло обдирают простых россиян? Чем дальше, там понятнее становится политика тов. Сталина, ныне покойного... Народец ненадёжный... Мож уже пора кончать с этим Новым НЭПом?

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!

16:33:07 16-01-2024

потому что выборы

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Гость

16:47:04 16-01-2024

всех надо проверить - на жадность!?

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Гость

18:24:42 16-01-2024

Просто давайте перетерпим.меньше будем покупать яйцо.пусть портятся на фабр иках.может задумаются.старый жир тоже портится.

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Алекс

21:19:54 16-01-2024

Всех этих поставщиков и иже с ними просто убрать как и всю московскую крысовню и всё будет ровно эрдоган им не поможет

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Ингогнито

12:02:26 17-01-2024

Воровской капитализм в действии:безграмотный народ не понимает сущности построения государства и смело голосовал за человека ,который ,,переворачивал "СССР.А нынешнее государство,воровское,предполагает накопление капитала любыми путями.

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