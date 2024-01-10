В Росптицесоюзе заявили, что яйца не подешевеют и цена на них "абсолютно нормальная"
Объемы поставок импортных яиц не дадут позитивного эффекта в ценообразовании, на который все так надеются
10 января 2024, 16:00, ИА Амител
В Российском птицеводческом союзе рассказали "Парламентской газете", что поставки яиц из-за рубежа вряд ли позволят снизить цены.
"Яйцо дешевле не станет. На мой взгляд, установившиеся цены – 110-125 рублей за десяток – абсолютно нормальные, справедливые и адекватные для данного продукта", – отметила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.
Она пояснила, что сегодня отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам составляет 95-105 рублей, также в цену включены собственные расходы розничных сетей и торговая наценка.
Что касается импортных яиц, то, как подчеркнула Бобылева, объемы поставок не дадут позитивного эффекта в ценообразовании.
"По имеющейся у нас информации, закупочные цены на яйца из Турции и Азербайджана на данный момент установлены не ниже, чем на продукцию наших производителей", – добавила гендиректор Росптицесоюза.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что цены на яйца снизятся после "предновогодней волны".
16:02:51 10-01-2024
во истину!!!))))))))))))))
16:04:46 10-01-2024
В Российском птицеводческом союзе -------- а это что еще за смешное название выползло из под курицы???
16:10:18 10-01-2024
А что у кого то были сомнения в результате
16:10:39 10-01-2024
Вот оказывается как.Для них ,с их заоблачными зарплатами цены нормальные , а вы и так перебьётесь.Хороша забота о потребителе.Ещё болтают о каком то повышении доходов и уровня жизни.Позор.
16:21:10 10-01-2024
это что получается, абрамченко всех обманула?!
16:24:09 10-01-2024
Такое заявление перед выборами. Может провокация?
16:38:45 10-01-2024
у нас в магазине десяток яиц стоит 172 руб. Это нормально вообще? Не хочет власть контактировать с бизнесом, у которого от алчности човесть пропала. В Новосибирской обл. производители яиц снизили цену на яйца после того, как встретились с представителями власти новосибирской области
16:47:29 10-01-2024
гость (16:38:45 10-01-2024) у нас в магазине десяток яиц стоит 172 руб. Это нормально во... Вчера супруга в Магните взяла десяток (С0) по 109 с копейками. Адрес своего магазина чирканите. Жена купила на Строителей 29.
17:47:42 10-01-2024
Гость (16:47:29 10-01-2024) Вчера супруга в Магните взяла десяток (С0) по 109 с копейкам... В любой Марийке, причем это даже не С0. Плати больше сдохни раньше тоже что то около 160 руб
17:57:50 10-01-2024
Гость (17:47:42 10-01-2024) В любой Марийке, причем это даже не С0. Плати больше сдохни... ну как бы 109 и 160 это не совсем чтоб равные суммы. и С0 и С1 не говоря про С2/3 размерами отличаются.
20:21:06 10-01-2024
Гость (16:47:29 10-01-2024) Вчера супруга в Магните взяла десяток (С0) по 109 с копейкам... Ну не врите! Нет на Строителей 29 Магнита
21:15:03 10-01-2024
Гость (20:21:06 10-01-2024) Ну не врите! Нет на Строителей 29 Магнита... Если вы не проживаете в Барнауле, то хоть 2-GIS загрузите на телефон, чтобы глупости не писать.
17:24:55 16-01-2024
гость (16:38:45 10-01-2024) у нас в магазине десяток яиц стоит 172 руб. Это нормально во... Может производители и скинули, но вот в магазинах этого не видно!!!
16:41:39 10-01-2024
В принципе правильно она всё сказала, как бы неприятно это не звучало. Если учитывать реальную инфляции , а не из телевизора. То уровень прибыли у них не изменился, а работать в убыток ни кто не будет.
17:31:42 10-01-2024
Гость (16:41:39 10-01-2024) В принципе правильно она всё сказала, как бы неприятно это н... сахар тоже два года назад, в пандемию, 100р был. Тоже писали, что "все правильно, инфляция не из телевизора", а сейчас?
17:56:28 10-01-2024
Кажется, что яйца подорожали, но на самом деле это рубль падает.
18:02:01 10-01-2024
вот тут какой то "росптицесоюз" чего то прокукарекал, а есть у нас в стране "россвиносоюз" или "роскоровсоюз"? они что нибудь, хоть раз хрюкнули/промычали когда их подопечные в цене расти начали?
19:20:36 10-01-2024
Цитирую: "отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам составляет 95-105 рублей, также в цену включены собственные расходы розничных сетей и торговая наценка". Если в цену включены расходы и торг. наценка, то почему в магазинах они под двести руб. стоят? Нужно ограничевать "хотелки" торговых сетей, а не производителя.
20:14:45 10-01-2024
Все это посредники и преступно завышенные торговые наценки и не прямые затраты в виде необоснованных бонусов парашютов премий и других преступных изъятий из реального производства на свое личное потребление. Все это не обоснованное преступное обогащение за счет обмана потребителей.
20:39:21 10-01-2024
в магните и с0 можно купить по 110. в чём проблема? в каждом районе по нескольку сетевых магазинов.
20:46:36 10-01-2024
гость (20:39:21 10-01-2024) в магните и с0 можно купить по 110. в чём проблема? в каждом... Я чуть ранее про Магнит написал. Но балбесы будут продолжать обрывать двери в Марии-Ра за яйцами С1 по 160. Это их выбор. Пусть и картошку по 70 рублей покупают. Могут себе позволить. Только причину их истерик не могу понять...
20:55:03 10-01-2024
у нас в мария-ра яйца ЙОДИРОВАННЫЕ (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) около 200 рэ...возникает вопрос: КАК их йодировали, через скорлупу шприцем или через то место у курицы, через которое она их несет....или же данные яйца трэба со скорлупой вкушать, ибо скорлупу йодом брызгали....
21:01:37 10-01-2024
тамара (20:55:03 10-01-2024) у нас в мария-ра яйца ЙОДИРОВАННЫЕ (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!... Тома, не истери, а напиши адрес своей марии-ра.
21:09:41 10-01-2024
Рынок однако.Ну делов то - хочешь покупай , не хочешь - не покупай.Право смешно , когда все вокруг дорожает .
21:15:08 10-01-2024
Люди забейте на эти яйца на тройку месяцев все разом. Прям завтра. Хоть собаки наедятся на помойках у магазинов. Зима! Поможем братьям четырехлапым!
02:00:00 11-01-2024
Андрей (21:15:08 10-01-2024) Люди забейте на эти яйца на тройку месяцев все разом. Прям з... Действительно, может нам вообще не есть? Будут ли ещё гениальные советы?
07:07:19 11-01-2024
А правда, давайте пару месяцев без яиц потерпим. Цена и снизится. Это же провокация, как с сахаром и гречкой периодически бывает у перекупов, чтобы на панике людей побарыжить.
09:30:27 11-01-2024
Яйца надо изымать в Марии Ра и раздавать бесплатно, перекупам урок будет.
11:41:33 11-01-2024
Все эти союзы созданы чтобы клянчить деньги на оправдание собственного существования. Яйцесоюз говорит, что яйца дороги, союз автоперевозчиков, что надо повышать стоимость проезда, иначе никак, союза авиаперевозчиков тоже, и прочие прочие союзы. Не обращайте внимания.
16:02:43 11-01-2024
А в Саранске яйца 68₽, С0 80₽. Вчера.