Постпред Эстонии при НАТО призвал Запад к эскалации на Украине

Cторона лишается инициативы, если не обостряет противостояни, подчеркнул Луйк

29 марта 2024, 23:01, ИА Амител

Символ НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

Запад должен пойти на эскалацию с Россией в конфликте на Украине, однако не заходить слишком далеко. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил постоянный представитель Эстонии при военно-политическом блоке НАТО Юри Луйк.

Он считает, что не нужно постоянно подчеркивать, что страны Запада не хотят обострения конфликта.

"Любой военный конфликт — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг", — пояснил он.Вместе с тем Луйк отметил, что в такой ситуации стоит оценивать риски и добавил, что сторона лишается инициативы, если не обостряет противостояние.