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Постпред Эстонии при НАТО призвал Запад к эскалации на Украине

Cторона лишается инициативы, если не обостряет противостояни, подчеркнул Луйк

29 марта 2024, 23:01, ИА Амител

Символ НАТО и патроны / Фото: unsplash.com
Символ НАТО и патроны / Фото: unsplash.com

Запад должен пойти на эскалацию с Россией в конфликте на Украине, однако не заходить слишком далеко. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил постоянный представитель Эстонии при военно-политическом блоке НАТО Юри Луйк.

Он считает, что не нужно постоянно подчеркивать, что страны Запада не хотят обострения конфликта.

"Любой военный конфликт — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг", — пояснил он.Вместе с тем Луйк отметил, что в такой ситуации стоит оценивать риски и добавил, что сторона лишается инициативы, если не обостряет противостояние.

Политика украина нато

Комментарии 4

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Гость

07:07:14 30-03-2024

Чухонская болонка тявкнула.

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Гость

07:07:31 30-03-2024

однако не заходить слишком далеко --- может уже далеко

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Гость

10:06:31 30-03-2024

Эстония приняла решение присоединиться к европейской военной операции EUNAVFOR Aspides и направила на защиту судов от хуситов одного! военного. Ну всё. Скоро там будет все в порядке.

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Гость

12:11:24 30-03-2024

Гость (10:06:31 30-03-2024) Эстония приняла решение присоединиться к европейской военной... Этому военному ещё доехать надо. К окончанию доберется - тихоходка.

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