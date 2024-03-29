Постпред Эстонии при НАТО призвал Запад к эскалации на Украине
Cторона лишается инициативы, если не обостряет противостояни, подчеркнул Луйк
29 марта 2024, 23:01, ИА Амител
Символ НАТО и патроны / Фото: unsplash.com
Запад должен пойти на эскалацию с Россией в конфликте на Украине, однако не заходить слишком далеко. Как сообщает телеканал "360", об этом заявил постоянный представитель Эстонии при военно-политическом блоке НАТО Юри Луйк.
Он считает, что не нужно постоянно подчеркивать, что страны Запада не хотят обострения конфликта.
"Любой военный конфликт — это взаимная эскалация с обеих сторон <…> Я думаю, нам нужно пойти на такой шаг", — пояснил он.Вместе с тем Луйк отметил, что в такой ситуации стоит оценивать риски и добавил, что сторона лишается инициативы, если не обостряет противостояние.
07:07:14 30-03-2024
Чухонская болонка тявкнула.
07:07:31 30-03-2024
однако не заходить слишком далеко --- может уже далеко
10:06:31 30-03-2024
Эстония приняла решение присоединиться к европейской военной операции EUNAVFOR Aspides и направила на защиту судов от хуситов одного! военного. Ну всё. Скоро там будет все в порядке.
12:11:24 30-03-2024
Гость (10:06:31 30-03-2024) Эстония приняла решение присоединиться к европейской военной... Этому военному ещё доехать надо. К окончанию доберется - тихоходка.