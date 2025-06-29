Пострадал ребенок. Пожилой мужчина устроил массовое ДТП в Бийске
Автомобилист превысил скорость и врезался в стоящие машины
29 июня 2025, 10:29, ИА Амител
Авария в Бийске / Фото: Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское"
75-летний водитель за рулем Toyota Allion протаранил сразу несколько автомобилей в Бийске. Как сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России "Бийское", авария произошла 28 июня на улице Яминская.
По предварительной информации, пожилой автомобилист превысил скорость и врезался в стоящие автомобили. Под удар попали Toyota Corsa с 19-летним водителем, Renault Koleos с 51-летним водителем и Toyota Corolla под управлением 58-летнего мужчины.
Водитель и 70-летняя пассажирка его машины пострадали. Также травмы выявили у шестилетнего мальчика — он находился в Corolla. Обстоятельства инцидента выясняются.
11:18:54 29-06-2025
Старше 65 - забирать права, они либо как неподоенные едут, создавая аварийные моменты, либо летят в очках с зажмуренными глазами
12:04:46 29-06-2025
Гость (11:18:54 29-06-2025) Старше 65 - забирать права, они либо как неподоенные едут, с... Вы что собираетесь молодых пенсионеров дискредитировать,они только на пенсию пошли,можно сказать-только жизнь начинается