Пострадали четыре человека. Подробности ДТП на озере Голубом в Барнауле

Машина съехала в воду, сбив четырех человек

18 июля 2024, 12:05, ИА Амител

ДТП на озере / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

В Барнауле Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда автомобиля на четырех человек на берегу озера Голубого, сообщили amic.ru в ведомстве.

ДТП случилось 17 июля около 16:35 в селе Лебяжье.

По предварительным данным, 42-летняя автомобилистка запустила двигатель Toyota Caldina с включенной первой передачей, после чего авто самопроизвольно поехало. В итоге машина сбила 33-летнего и 37-летнего мужчин, 39-летнюю женщину и годовалого мальчика, а затем – потонула.

Всем пострадавшим оказали медпомощь в краевой клинической больнице скорой помощи. Госпитализация никому не потребовалась.

Автомобилистку привлекли к административной ответственности по статье об отказе от медосвидетельствования на опьянение.