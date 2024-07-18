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Пострадали четыре человека. Подробности ДТП на озере Голубом в Барнауле

Машина съехала в воду, сбив четырех человек

18 июля 2024, 12:05, ИА Амител

ДТП на озере / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края
ДТП на озере / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

В Барнауле Госавтоинспекция проводит проверку по факту наезда автомобиля на четырех человек на берегу озера Голубого, сообщили amic.ru в ведомстве.

ДТП случилось 17 июля около 16:35 в селе Лебяжье.

По предварительным данным, 42-летняя автомобилистка запустила двигатель Toyota Caldina с включенной первой передачей, после чего авто самопроизвольно поехало. В итоге машина сбила 33-летнего и 37-летнего мужчин, 39-летнюю женщину и годовалого мальчика, а затем – потонула.

Всем пострадавшим оказали медпомощь в краевой клинической больнице скорой помощи. Госпитализация никому не потребовалась.

Автомобилистку привлекли к административной ответственности по статье об отказе от медосвидетельствования на опьянение.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 4

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Гость

12:59:39 18-07-2024

Из серии- Баба тоже человек..

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Мусик

16:02:45 18-07-2024

Гость (12:59:39 18-07-2024) Из серии- Баба тоже человек..... нет, это про юриздов и аблакатов. и их логику за деньги.
"втомобилистка запустила двигатель Toyota Caldina с включенной первой передачей, после чего авто самопроизвольно поехало".
машинку завела тётка, и авто как ни странно поехало, потому как была на включенной скорости.
вот ведь неожиданно, да?
42 года

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Гость

16:38:02 18-07-2024

калдине сигналку ставил пьяный мастер... у меня сигналка "топорик 9010" и автомат. при включенной скорости ни с ключа, ни с брелка не заведется... установщика лишить бубенцов...

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гость

21:41:14 18-07-2024

может утонула, а не потонула?

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