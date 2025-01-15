Пострадали семь человек. Водителя автобуса осудят за аварию с бетономешалкой в Алтайском крае

Авария произошла летом 2024 года на трассе А-321

15 января 2025, 17:48, ИА Амител

Место аварии / Фото: пресс-служба прокуратуры Алтайского края

В Алтайском крае водитель маршрутного автобуса предстал перед судом. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, его обвиняют в ДТП с бетономешалкой, где пострадали семь пассажиров, из которых троим был причинен тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, в июле 2024 года в Павловском районе на 29-м километре дороги А-321 водитель микроавтобуса Ford Transit, ехавший по маршруту Елунино – Павловск – Барнаул, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущейся впереди бетономешалкой.

В прокуратуре Алтайского края отметили, что причиной ДТП могли стать невнимательность обвиняемого и несоблюдение им дистанции, обеспечивающей безопасность движения. Дело расследовалось по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").