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Пострадавших при крушении вертолета Ми-8 на Алтае доставили в Барнаул

Сейчас они находятся в городской больнице № 3

28 июля 2023, 17:30, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Наиболее серьезно пострадавших при крушении вертолета в селе Тюнгур Республики Алтай доставили в Барнаул, сообщили amic.ru.

Вертолетом санитарной авиации трех человек доставили в профильное медучреждение – городскую больницу № 3 краевого центра термических поражений города Барнаула Алтайского края.

Состояние двух пациентов оценивается как тяжелое, еще у одной женщины – крайне тяжелое.

Напомним, 27 июля вертолет Ми-8 при посадке задел линию электропередачи, рухнул и загорелся. На борту находились 16 человек: три члена экипажа и 13 пассажиров, четверо из них погибли.

Фото: Telegram-канал

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Барнаул
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