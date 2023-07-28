История с вертолетом Ми-8 компании "АлтайАвиа", который 27 июля потерпел крушение в Горном Алтае, обрастает новыми подробностями. В МЧС уточнили количество погибших и объяснили, из-за чего произошла путаница. Глава Республики Алтай рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие. А СМИ публикуют информацию о том, кто именно находился на борту вертолета. По предварительным данным, на воздушном судне были эзотерики, летевшие "к месту силы".
Все, что известно о крушении Ми-8, а также количестве погибших и пострадавших на данный момент, – в материале amic.ru.
1
Что произошло?
Вертолет Ми-8 компании "АлтайАвиа", на борту которого было 16 человек, потерпел крушение в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. Населенный пункт расположен в 43 км от горы Белуха.
Момент крушения вертолета попал на видео. На кадрах видно, что Ми-8 рухнул уже во время захода на посадку. Воздушное судно зацепило линию электропередачи (ЛЭП), раскрутилось, упало на бок и загорелось.
По данным экстренных служб, происшествие случилось примерно в 15:00 по местному времени. Пожар удалось потушить к 16:36.
2
Сколько человек погибло при крушении Ми-8 на Алтае?
При крушении вертолета погибли четыре человека. Изначально сообщалось о шести погибших, но затем в ГУ МЧС по Республике Алтай уточнили информацию.
3
Почему возникла путаница с количеством погибших?
Как пояснили в ГУ МЧС по Республике Алтай, два пассажира, которые изначально считались погибшими, на самом деле покинули вертолет самостоятельно и приехали в районную больницу села Усть-Кокса. До того как они дали о себе знать, спасатели считали, что туристы находятся под обломками.
Сколько человек пострадало при падении вертолета в Горном Алтае?
Травмы различной степени тяжести получили десять человек. Семерых из них доставили в Горно-Алтайск, в республиканскую больницу. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Алтай Олег Хорохордин, наиболее тяжелое состояние у трех пострадавших.
5
В каком состоянии находятся пострадавшие?
Утром 28 июля о состоянии пострадавших ТАСС рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
"Все семь человек, доставленных в Горно-Алтайск после авиационного происшествия с вертолетом Ми-8, находятся в республиканской больнице. Четыре человека – в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из них – в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей на утро, резких ухудшений здоровья нет", – цитирует ТАСС собеседника.
"КП-Новосибирск" поговорила с коллегами летчика. Те отметили, что нареканий к Демихову и его работе никогда ни у кого не было.
"Он более 15 лет проработал в нашей авиакомпании, ни разу к нему нареканий не было, ЧП тоже не было. Два года назад уволился, ушел в туризм", – рассказали "КП-Новосибирск" в "Алтайских авиалиниях", на предыдущем месте работы Демихова.По данным "КП-Барнаул", пилот выжил во время крушения, но получил ожоги. Издание пишет, что теперь он общается со следователями.
"Мы летели с Аккема. Как все произошло, пока не могу сказать, будет разбираться", – цитирует Демихова "КП-Барнаул".
Помимо Вячеслава Демихова, на борту было еще два члена экипажа: второй пилот Олег Егоров (42 года) и бортмеханик Алексей Десятов (28 лет).
Пассажиров было 13. Вот полный список:
Запара Алексей (1988 года рождения);
Ратников Александр (1963 года рождения);
Паташенко Елена (1987 года рождения);
Камарова Наталья (1969 года рождения);
Волова Аурика (1979 года рождения);
Кузьмина Юлия (1976 года рождения);
Левшукова Елена (1980 года рождения);
Горбунов Евгений (1989 года рождения);
Кургаева Яна (1988 года рождения);
Мацулев Владимир (1975 года рождения);
Даниленко Инга (1959 года рождения);
Смирнова Татьяна (1986 года рождения);
Ишутин Игорь (1989 года рождения).
Как пишет Telegram-канал Shot, пассажирами Ми-8 были эзотерики, целители и массажисты нетрадиционной медицины. По данным издания, они направлялись к горе Белуха, чтобы набраться энергии у "места силы".
Источник утверждает, что изначально тургруппа хотела лететь другой авиакомпаний, но выбрала "АлтайАвиа" в последний момент.
7
Из-за чего на Алтае разбился вертолёт Ми-8?
По предварительной версии, которую озвучили в экстренных службах, при посадке вертолет зацепил линию электропередачи. Как пояснил изданию "КП-Новосибирск" бывший военный летчик, майор в отставке Виталий Соколовский, причин случившегося может быть несколько.
"Есть несколько версий, почему вертолет мог задеть провода. Первая – высоковольтные провода не были нанесены на специальную карту, по которой осуществляется пилотирование. Составляет ее специальная служба Росавиации, она постоянно обновляется. У пилота она могла быть как в электронном (пилоты используют ее на планшете), так и в бумажном виде. Вторая версия – ошибка пилотирования: пилот мог посчитать, что расстояние до проводов достаточное, но ошибиться и задеть их", – цитирует его "КП-Новосибирск". По словам Соколовского, также нужно учитывать и метеофактор: насколько сильным был ветер в тот момент.
Тем не менее точную причину произошедшего еще предстоит выяснить.
8
Кто виноват в крушении вертолета Ми-8 на Алтае?
Это предстоит выяснить следователям. По факту крушения Ми-8 на Алтае возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
13:33:19 28-07-2023
Ясновидящих не было? Всем добра и скорейшего и полного выздоровления. Ножками надо к сакральному, ножками.
13:45:42 28-07-2023
Ну какие они эзотерики, если заранее не увидели такого исхода? Да и набираться энергии, полетав полчаса на вертолете вокруг горы - дурацкая идея. Так можно набраться не энергии, а исключительно экстремальных впечатлений. Грамотные эзотерики знают, что к местам силы нужен совершенно иной подход...
15:24:28 28-07-2023
Гость (13:45:42 28-07-2023) Ну какие они эзотерики, если заранее не увидели такого исход... Грамотные эзотерики с лохов деньги на месте собирают. Хватает силы без полётов в ГА.
14:04:39 28-07-2023
изотерики!
14:16:57 28-07-2023
Причем тут карта проводов, на видео же прекрасно видно как и за что он зацепился. Такое ощущение что вертолетом дали порулить стажеру.
14:25:44 28-07-2023
а блиновской не было (