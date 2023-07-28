По данным СМИ, на борту были целители и массажисты, которые направлялись к "месту силы" – горе Белуха

28 июля 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "НеКурасов"

История с вертолетом Ми-8 компании "АлтайАвиа", который 27 июля потерпел крушение в Горном Алтае, обрастает новыми подробностями. В МЧС уточнили количество погибших и объяснили, из-за чего произошла путаница. Глава Республики Алтай рассказал, в каком состоянии находятся пострадавшие. А СМИ публикуют информацию о том, кто именно находился на борту вертолета. По предварительным данным, на воздушном судне были эзотерики, летевшие "к месту силы".

Все, что известно о крушении Ми-8, а также количестве погибших и пострадавших на данный момент, – в материале amic.ru.

1 Что произошло? Вертолет Ми-8 компании "АлтайАвиа", на борту которого было 16 человек, потерпел крушение в селе Тюнгур Усть-Коксинского района. Населенный пункт расположен в 43 км от горы Белуха. Момент крушения вертолета попал на видео. На кадрах видно, что Ми-8 рухнул уже во время захода на посадку. Воздушное судно зацепило линию электропередачи (ЛЭП), раскрутилось, упало на бок и загорелось. По данным экстренных служб, происшествие случилось примерно в 15:00 по местному времени. Пожар удалось потушить к 16:36.

2 Сколько человек погибло при крушении Ми-8 на Алтае? При крушении вертолета погибли четыре человека. Изначально сообщалось о шести погибших, но затем в ГУ МЧС по Республике Алтай уточнили информацию.

3 Почему возникла путаница с количеством погибших? Как пояснили в ГУ МЧС по Республике Алтай, два пассажира, которые изначально считались погибшими, на самом деле покинули вертолет самостоятельно и приехали в районную больницу села Усть-Кокса. До того как они дали о себе знать, спасатели считали, что туристы находятся под обломками.

4 Сколько человек пострадало при падении вертолета в Горном Алтае? десять человек. Семерых из них доставили в Горно-Алтайск, в республиканскую больницу. Как сообщил в своем Травмы различной степени тяжести получили. Семерых из них доставили в Горно-Алтайск, в республиканскую больницу. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Алтай Олег Хорохордин, наиболее тяжелое состояние у трех пострадавших.

5 В каком состоянии находятся пострадавшие? Утром 28 июля о состоянии пострадавших ТАСС рассказал пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. "Все семь человек, доставленных в Горно-Алтайск после авиационного происшествия с вертолетом Ми-8, находятся в республиканской больнице. Четыре человека – в отделении травматологии и ортопедии. Еще трое находятся в реанимации, одна из них – в крайне тяжелом состоянии. По данным врачей на утро, резких ухудшений здоровья нет", – цитирует ТАСС собеседника.

6 Кто находился на борту вертолета? Помимо Вячеслава Демихова, на борту было еще два члена экипажа: второй пилот Олег Егоров (42 года) и бортмеханик Алексей Десятов (28 лет). Пассажиров было 13. Вот полный список: Запара Алексей (1988 года рождения);

Ратников Александр (1963 года рождения);

Паташенко Елена (1987 года рождения);

Камарова Наталья (1969 года рождения);

Волова Аурика (1979 года рождения);

Кузьмина Юлия (1976 года рождения);

Левшукова Елена (1980 года рождения);

Горбунов Евгений (1989 года рождения);

Кургаева Яна (1988 года рождения);

Мацулев Владимир (1975 года рождения);

Даниленко Инга (1959 года рождения);

Смирнова Татьяна (1986 года рождения);

Ишутин Игорь (1989 года рождения). Как пишет Telegram-канал Shot, пассажирами Ми-8 были эзотерики, целители и массажисты нетрадиционной медицины. По данным издания, они направлялись к горе Белуха, чтобы набраться энергии у "места силы". Источник утверждает, что изначально тургруппа хотела лететь другой авиакомпаний, но выбрала "АлтайАвиа" в последний момент.

7 Из-за чего на Алтае разбился вертолёт Ми-8? По предварительной версии, которую озвучили в экстренных службах, при посадке вертолет зацепил линию электропередачи. Как пояснил изданию "КП-Новосибирск" бывший военный летчик, майор в отставке Виталий Соколовский, причин случившегося может быть несколько. "Есть несколько версий, почему вертолет мог задеть провода. Первая – высоковольтные провода не были нанесены на специальную карту, по которой осуществляется пилотирование. Составляет ее специальная служба Росавиации, она постоянно обновляется. У пилота она могла быть как в электронном (пилоты используют ее на планшете), так и в бумажном виде. Вторая версия – ошибка пилотирования: пилот мог посчитать, что расстояние до проводов достаточное, но ошибиться и задеть их", – цитирует его "КП-Новосибирск". По словам Соколовского, также нужно учитывать и метеофактор: насколько сильным был ветер в тот момент. Тем не менее точную причину произошедшего еще предстоит выяснить.