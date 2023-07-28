Пострадавших при крушении вертолета в Горном Алтае готовят к отправке в Барнаул

Речь идет о пациентах, находящихся в критическом состоянии

28 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "НеКурасов"

Троих человек, наиболее серьезно пострадавших при крушении вертолета в селе Тюнгур Республики Алтай, готовят к транспортировке в Барнаул, сообщили в Минздраве региона.

Напомним, катастрофа случилась 27 июля. При посадке вертолет Ми-8 задел линию электропередачи, рухнул и загорелся. На борту находились 16 человек – 13 пассажиров и три члена экипажа. Четверо из них погибли. Еще семерых доставили в республиканскую больницу в Горно-Алтайск. Как отмечал глава региона Олег Хорохордин, состояние двух пассажиров оценивается как тяжелое, еще у одной женщины – крайне тяжелое.

В Минздраве отметили, что на утро 28 июля врачи республиканской больницы сделали все возможное для стабилизации этих пациентов.