Пострадавших в крушении Ми-8 в Республике Алтай доставят в Барнаул

Девять человек пострадали, шестеро погибли. Еще один в медицинской помощи не нуждается

27 июля 2023, 17:42, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС

Пострадавших при крушении вертолета в Тюнгуре Республики Алтай доставят в Барнаул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По уточненной информации ГУ МЧС России по Республике Алтай, всего на борту находились 16 человек. Из них девять пострадали, шестеро погибли. Один в медицинской помощи не нуждается.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для оказания помощи из Горно-Алтайска вылетел вертолет Ми-8 регионального спасательного центра Росавиации. Также еще один Ми-8 компании "АлтайАвиа" эвакуировал двоих пострадавших в медучреждение в Усть-Коксе.

По информации регионального центра Единой системы организации воздушного движения, ЧП произошло на 200 км южнее Горно-Алтайска. По данным Росавиации, на борту были три члена экипажа и 13 пассажиров.

Напомним, что в МЧС подтвердили гибель шести человек при падении воздушного судна. Согласно текущей версии, вертолет задел электрические провода.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Следователи-криминалисты выехали на место происшествия.