Уголовное дело возбудили из-за крушения вертолета в Республике Алтай

Следователи-криминалисты Восточного МСУТ СК России выехали на место для установления всех обстоятельств произошедшего

27 июля 2023, 16:42, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "НеКурасов"

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") после аварии с Ми-8 в Тюнгуре. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следователи-криминалисты Восточного МСУТ СК России выехали на место для установления всех обстоятельств произошедшего.

"По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие", – добавили в ведомстве, не уточнив количество.

Напомним, что на борту находились 13 человек. Пресс-служба ГУ МЧС России подтвердила гибель шести человек при падении вертолета. Еще семеро пострадали. Согласно текущей версии, вертолет задел электрические провода. Информация уточняется.