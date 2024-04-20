Пострадавшим от паводка на Алтае выделили 17 млн рублей
Собственники получат от 10 до 30 тысяч рублей
20 апреля 2024, 12:29, ИА Амител
В Алтайском крае оказывают поддержку людям, пострадавшим от паводка, сообщили в правительстве региона.
Жителям пострадавших территорий предоставляют единовременную материальную помощь:
- 30 тысяч рублей – собственникам или постоянно проживающим гражданам, чье жилье было затоплено выше пола;
- 10 тысяч рублей – если пострадал только приусадебный участок.
В районах составляют списки пострадавших и принимают заявления на выплату матпомощи. Срок подачи заявлений и документов не ограничен.
На 19 апреля в списках пострадавших от паводка числятся около 1600 человек. Из краевого бюджета на выплаты уже выделили около 17 млн рублей.
Также комплексные центры соцобслуживания выдают помощь в натуральном виде: продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежду.
19 апреля начальник краевого УГОЧС и ПБ Михаил Плешивцев сообщил, что в Алтайском крае ушла вода из подтопленных домов.
14:33:20 20-04-2024
Для сравнения у нас на одну ливневку на Попова 7 потратили. И все равно топить будет. То есть результат не важен. Важно было деньги списать. Мнение специалистов. А здесь 14 на сотни подтопленных домов. Которые нужно сделать снова пригодными для жилья. Без вариантов.
16:07:56 20-04-2024
Сколько реально дойдет до жителей?
21:42:49 20-04-2024
Смешная сумма. Квартиры у Алтайских чиновников в Москве в разы будут подороже 17 млн. рублей.