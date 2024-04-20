НОВОСТИОбщество

Пострадавшим от паводка на Алтае выделили 17 млн рублей

Собственники получат от 10 до 30 тысяч рублей

20 апреля 2024, 12:29, ИА Амител

Паводок в Михайловском районе / Фото: Антон Червяков, altairegion22.ru
Паводок в Михайловском районе / Фото: Антон Червяков, altairegion22.ru

В Алтайском крае оказывают поддержку людям, пострадавшим от паводка, сообщили в правительстве региона.

Жителям пострадавших территорий предоставляют единовременную материальную помощь:

  • 30 тысяч рублей – собственникам или постоянно проживающим гражданам, чье жилье было затоплено выше пола;
  • 10 тысяч рублей – если пострадал только приусадебный участок.

В районах составляют списки пострадавших и принимают заявления на выплату матпомощи. Срок подачи заявлений и документов не ограничен.

На 19 апреля в списках пострадавших от паводка числятся около 1600 человек. Из краевого бюджета на выплаты уже выделили около 17 млн рублей.

Также комплексные центры соцобслуживания выдают помощь в натуральном виде: продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежду. 

19 апреля начальник краевого УГОЧС и ПБ Михаил Плешивцев сообщил, что в Алтайском крае ушла вода из подтопленных домов.

Алтайский край Паводок
Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

14:33:20 20-04-2024

Для сравнения у нас на одну ливневку на Попова 7 потратили. И все равно топить будет. То есть результат не важен. Важно было деньги списать. Мнение специалистов. А здесь 14 на сотни подтопленных домов. Которые нужно сделать снова пригодными для жилья. Без вариантов.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:07:56 20-04-2024

Сколько реально дойдет до жителей?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:42:49 20-04-2024

Смешная сумма. Квартиры у Алтайских чиновников в Москве в разы будут подороже 17 млн. рублей.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров