Пострадавшим от паводка на Алтае выделили 17 млн рублей

Собственники получат от 10 до 30 тысяч рублей

20 апреля 2024, 12:29, ИА Амител

Паводок в Михайловском районе / Фото: Антон Червяков, altairegion22.ru

В Алтайском крае оказывают поддержку людям, пострадавшим от паводка, сообщили в правительстве региона.

Жителям пострадавших территорий предоставляют единовременную материальную помощь:

30 тысяч рублей – собственникам или постоянно проживающим гражданам, чье жилье было затоплено выше пола;

10 тысяч рублей – если пострадал только приусадебный участок.

В районах составляют списки пострадавших и принимают заявления на выплату матпомощи. Срок подачи заявлений и документов не ограничен.

На 19 апреля в списках пострадавших от паводка числятся около 1600 человек. Из краевого бюджета на выплаты уже выделили около 17 млн рублей.

Также комплексные центры соцобслуживания выдают помощь в натуральном виде: продуктовые наборы, средства личной гигиены, одежду.

19 апреля начальник краевого УГОЧС и ПБ Михаил Плешивцев сообщил, что в Алтайском крае ушла вода из подтопленных домов.