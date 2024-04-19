Вода ушла из подтопленных домов в Алтайском крае

На контроле остается река Бурла у села Хабары

19 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

Работа спасателей во время паводка / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае вода ушла из домов, подтопленных во время паводка. Об этом рассказал начальник управления Алтайского края по ГОЧС и ПБ Михаил Плешивцев.

Под контролем остается река Бурла у села Хабары. Уровень воды, по прогнозам специалистов, будет превышать опасную отметку в 397 см до 20-22 апреля.

Подтопленными остаются 60 приусадебных участков в двух населенных пунктах.

Ситуация, как отмечают спасатели, стабильная. Уровень воды снижается.