Сразу два пожара произошли в Барнауле
По предварительным данным, пострадавших в результате происшествий нет
14 мая 2023, 17:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сразу два пожара произошли 14 мая в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
На улице Советской Армии загорелся дом. Автор сообщения отметил, что строение нежилое.
Также возгорание произошло на первом этаже многоэтажного дома в Ленинском районе. На месте работали пожарные и сотрудники ППС.
Обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что жилой дом загорелся на улице Фомина. Огонь перекинулся на надворные постройки.
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