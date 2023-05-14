Сразу два пожара произошли в Барнауле

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествий нет

14 мая 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сразу два пожара произошли 14 мая в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

На улице Советской Армии загорелся дом. Автор сообщения отметил, что строение нежилое.

Также возгорание произошло на первом этаже многоэтажного дома в Ленинском районе. На месте работали пожарные и сотрудники ППС.

Обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что жилой дом загорелся на улице Фомина. Огонь перекинулся на надворные постройки.