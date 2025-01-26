Потепление и снегопады придут в Алтайский край на следующей неделе

Больше всего осадков ожидается 30 января

26 января 2025, 19:45, ИА Амител

Погода преподнесет неприятный сюрприз жителям региона / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Медленное потепление ожидается в Алтайском крае и Барнауле на следующей неделе. Соответствующий прогноз сделал портал Gismeteo.

Так, в понедельник, 27 января, дневная температура в краевой столице составит от -8 до -18 градусов. Однако уже во вторник, 28 января, ожидается от -8 до -12 градусов, а в среду, 29 января, – от -6 до -10 градусов. Пик потепления придется на четверг, 30 января, – тогда воздух прогреется до отметки от -5 до -7 градусов.

Вместе с теплом в Барнауле предсказывают и снег. Больше всего осадков ожидается 30 января – до 5,3 мм в жидком эквиваленте.