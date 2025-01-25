До -28 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время
Местами ожидается порывистый ветер
25 января 2025, 19:30, ИА Амител
Фото: Patrick Schneider / unsplash.com
Морозная погода установится в Алтайском крае в ночь на 26 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
По краю температура воздуха составит -17...-22 градуса, местами похолодает до -23...-28, а в Барнауле ожидается от -18 до -20.
Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. В Барнауле – без усилений.
Ранее сообщили, что Алтай стал самым жарким регионом в Сибири из-за плюсовых температур в январе.
10:20:02 26-01-2025
Алтай самый лучший
12:23:21 26-01-2025
Конечно лучший. Мы живём в Чарыше, как в ванне. И погода у нас благодать! Спасибо предкам что выбрали Такое место для жизни!!! Один - это от города далековато...
12:30:27 26-01-2025
Чем лучше то? Своей нищетой?
21:39:07 26-01-2025
Свенсен (12:30:27 26-01-2025) Чем лучше то? Своей нищетой? ...
Нравится людям быть нищими, тупыми, ограниченными. Наслаждаются они этим. Не надо им мешать.