НОВОСТИПогода в Барнауле

До -28 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Местами ожидается порывистый ветер

25 января 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Patrick Schneider / unsplash.com
Фото: Patrick Schneider / unsplash.com

Морозная погода установится в Алтайском крае в ночь на 26 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -17...-22 градуса, местами похолодает до -23...-28, а в Барнауле ожидается от -18 до -20.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. В Барнауле – без усилений.

Ранее сообщили, что Алтай стал самым жарким регионом в Сибири из-за плюсовых температур в январе.

Алтайский край Погода

Комментарии 4

Avatar Picture
Олег

10:20:02 26-01-2025

Алтай самый лучший

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

12:23:21 26-01-2025

Конечно лучший. Мы живём в Чарыше, как в ванне. И погода у нас благодать! Спасибо предкам что выбрали Такое место для жизни!!! Один - это от города далековато...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Свенсен

12:30:27 26-01-2025

Чем лучше то? Своей нищетой?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:39:07 26-01-2025

Свенсен (12:30:27 26-01-2025) Чем лучше то? Своей нищетой? ...
Нравится людям быть нищими, тупыми, ограниченными. Наслаждаются они этим. Не надо им мешать.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров