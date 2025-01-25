До -28 градусов похолодает в Алтайском крае в ближайшее время

Местами ожидается порывистый ветер

25 января 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: Patrick Schneider / unsplash.com

Морозная погода установится в Алтайском крае в ночь на 26 января, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит -17...-22 градуса, местами похолодает до -23...-28, а в Барнауле ожидается от -18 до -20.

Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. В Барнауле – без усилений.

Ранее сообщили, что Алтай стал самым жарким регионом в Сибири из-за плюсовых температур в январе.