Потерпевший Старцев. Фигурант смертельной драки на Старом базаре выступил в суде

Новый уголовный процесс может растянуться на несколько месяцев

17 февраля 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Михаил Старцев, осуждённый за смертельную драку на Старом базаре в 2022 году, дал первые показания в суде по новому уголовному делу. Теперь Старцев фигурирует уже как потерпевший. Обвиняемым проходит Дмитрий Лопатин, которого в соцсетях ранее окрестили "инвалидом". Такое прозвище он получил из-за трости, которую использовал как оружие. При этом сам Лопатин своей вины не признаёт. Старцев в своих показаниях ещё раз вспомнил о трагических событиях лета 2020 года, который стоили жизни ещё одному участнику конфликта – Павлу Рохлову. Подробности судебного заседания, прошедшего 16 февраля, в материале amic.ru.

Конфликт на две минуты и трость в роли биты

На прошлое заседание 6 февраля Лопатин не явился, так как попал в ДТП и получил черепно-мозговую травму. Однако накануне, 16 февраля, прибыл в суд. Почти всё заседание было посвящено допросу потерпевшего, Михаила Старцева. Он ещё раз напомнил обстоятельства дела.

По словам Старцева, в кафе на Старый базар он вместе с двумя спутницами – Лианой Лютовой и Лилией Ворогушиной – приехал на такси поздно вечером. После выхода из машины они успели пройти несколько метров, как появился незнакомый им ранее Дмитрий Лопатин с угрозами и оскорблениями. До этого он весь вечер вёл себя агрессивно по отношению к посетителям.

Старцев не стал вступать в конфликт и посоветовал Лопатину оставить их в покое. После этого последний сходил за палкой-тростью (на тот момент Старцев думал, что это бита). Первой Лопатин ударил Лютову. "После удара я повернулся в её сторону, и в это время Лопатин ударил меня несколько раз в область головы и лица. После этого я подставил руку, и мне прилетело ещё и по руке. От удара по лицу у меня оказался сломан нос", – отметил Старцев. После травмы у потерпевшего возникло состояние шока.

В какой-то момент Старцеву удалось приблизиться к Лопатину, обхватить его и повалить на асфальт, чтобы обезвредить. В этот момент у "инвалида" выпала трость, которую спутницы Старцева откинули. "Внезапно я почувствовал, что кто-то с силой скинул меня, – это был Павел Рохлов . Освободившись, Лопатин встал, обошёл меня и начал угрожать якобы имеющимся у него травматом. В это же время прибежала Рохлова и напала на Ворогушину", – рассказал Старцев.

По его словам, конфликт развивался очень стремительно и был скоротечным. На все события ушло не более 2-3 минут. "Когда Лютова пришла на помощь Ворогушиной, Рохлова взяла её за руки и свалила на асфальт. В это время к ним подошёл один из свидетелей, Кузнецов, и начал нас оскорблять. Он приподнял Рохлову, а та стала махать ногами в сторону Лютовой. Ворогушина пнула Кузнецова по руке – Светлану она даже не задела. И в этот момент Рохлов наносит кулаком Лилии удар", – рассказал Старцев.

"Испугался и наговорил, что инвалид"

В ходе рассмотрения прошлого уголовного дела СМИ неоднократно называли Лопатина "инвалидом". По оценке Старцева, таковым его оппонент не является, а указание на недуг со здоровьем якобы помогло уйти от уголовной ответственности.

Так, в 2020 году на одном из первых опросов ещё в рамках уголовного дела Старцева свидетель назвал себя "инвалидом после ДТП". Позднее Лопатин признался, что инвалидность на момент драки с него была снята из-за изменений в законодательстве. "Хотел себя обезопасить от возможных последствий. Испугался, поэтому и наговорил, что инвалид. Плюс я ещё фактически был пьян на момент первого допроса", – объяснял тогда разницу в показаниях свидетель. Вместе с тем на суде по уголовному делу Старцева Лопатин заявлял, что никому в вечер трагедии не сообщал о своей инвалидности, и вообще чувствует себя практически полностью здоровым.

Следующее судебное заседание по делу Лопатина запланировано на 3 марта. На процессе хотят выслушать показания спутниц Михаила Старцева – Лилии Ворогушиной и Лианы Лютовой.

Какое наказание "светит" Лопатину

Напомним, Дмитрия Лопатина обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Поскольку Дмитрий Лопатин не признаёт свою вину, процесс может растянуться на несколько месяцев. Суд должен будет вновь заслушать тех же самых свидетелей, что проходили по делу Старцева.

Ранее адвокат Евгений Цыганчук рассказывал amic.ru, что дело Лопатина и возможный обвинительный приговор можно рассматривать как своеобразную моральную компенсацию. "Было бы справедливо, что лицо, которое явилось инициатором конфликта, закончившегося смертельным исходом, понесёт наказание", – комментировал Цыганчук.

В 2022 году суд признал виновным Михаила Старцева в смерти Павла Рохлова. Старцев получил шесть лет колонии строгого режима, наказание отбывает в рубцовской колонии. Сам Старцев настаивал на полном оправдании и утверждал, что действовал в пределах необходимой обороны. По его версии, нарушения закона не было, так как во время конфликта он был вынужден обороняться и защищать своих спутниц.