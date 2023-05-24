Потерявшаяся на Алтае собачка пробежала 100 км в сторону дома в Новосибирске

Когда маленький терьер увидел хозяина, со всех лапок бросился в его объятия

24 мая 2023, 18:16, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на хозяина собаки

Житель Новосибирска Амир вместе с йоркширским терьером Локи попал в ДТП во время путешествия на Алтай, после чего маленькая собачка выбежала из машины и пропала, а потом искала путь к хозяину, пишет "КП-Новосибирск".

"На трассе машину выкинуло на обочину. Мы перевернулись четыре раза. Я был пристёгнут, сработала подушка безопасности. Локи убежал в степь, а я за ним", – рассказал Амир.

Мужчина так и не смог найти собаку. Когда вернулся домой, разослал объявления по всем специальным группам в соцсетях.

Спустя месяц сибиряку позвонила женщина. Она сообщила, что нашла йоркширского терьера на алтайской трассе и попросила скинуть какую-нибудь фотографию собаки для подтверждения. Оказалось, что это был Локи.

"Локи бежал под дождём. Он прошёл сам больше 100 километров. Его забрали и назвали Марсом, потому что он пробегал недалеко от "марсовых полей", – рассказал Амир.

В тот же день мужчина поехал на Алтай за питомцем. Он подчеркнул, что Локи, когда его увидел, со всех лапок бросился в объятия.

Ранее в Новосибирской области две таксы убежали из посёлка: одна умерла, а вторую нашли в другом регионе.