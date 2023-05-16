Сибирячка приютила "невесомого" кота, найденного на сгоревших развалинах в Донбассе

В новом доме кота назвали Осей

16 мая 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

Жительница Новосибирска приютила найденного в Мариуполе взрослого кота, который был настолько истощён, что весил всего 1,5 килограмма, пишет "КП-Новосибирск".

Кота нашли в развалинах волонтёры приюта для животных "Кошкин дом Донецк".

"Полосатый кот вышел к волонтёру из сгоревших кварталов Мариуполя, он был в крайней степени истощения и обезвоживания. Рот у него не закрывался – в пасти было огромное образование, из-за чего он не мог есть и пить", – рассказали активисты.

Кота прооперировали и вывезли в Ростов. На странице приюта в соцсети опубликовали его фотографию, чтобы найти нового хозяина. Это фото увидела сибирячка Татьяна и решила забрать животное.

"Этого котейку из-за обычной внешности долгое время никто не забирал. Стало обидно за него", – пояснила она своё решение.

Кота из Ростова до Москвы везли на машине, а в Новосибирск – на поезде. Женщина отметила, что он был почти невесомым, хотя в приюте набрал два килограмма. В новом доме его назвали Осей.