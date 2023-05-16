Сибирячка приютила "невесомого" кота, найденного на сгоревших развалинах в Донбассе
В новом доме кота назвали Осей
16 мая 2023, 18:01, ИА Амител
Жительница Новосибирска приютила найденного в Мариуполе взрослого кота, который был настолько истощён, что весил всего 1,5 килограмма, пишет "КП-Новосибирск".
Кота нашли в развалинах волонтёры приюта для животных "Кошкин дом Донецк".
"Полосатый кот вышел к волонтёру из сгоревших кварталов Мариуполя, он был в крайней степени истощения и обезвоживания. Рот у него не закрывался – в пасти было огромное образование, из-за чего он не мог есть и пить", – рассказали активисты.
Кота прооперировали и вывезли в Ростов. На странице приюта в соцсети опубликовали его фотографию, чтобы найти нового хозяина. Это фото увидела сибирячка Татьяна и решила забрать животное.
"Этого котейку из-за обычной внешности долгое время никто не забирал. Стало обидно за него", – пояснила она своё решение.
Кота из Ростова до Москвы везли на машине, а в Новосибирск – на поезде. Женщина отметила, что он был почти невесомым, хотя в приюте набрал два килограмма. В новом доме его назвали Осей.
07:04:08 17-05-2023
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10:08:04 17-05-2023
какие приятные новости! Так жалко всех животных, они беспомощны ...