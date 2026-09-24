Поток туристов в Монголию через Горный Алтай увеличился в два раза
Основной прирост традиционно обеспечили туристы из разных регионов России, отправлявшиеся в Монголию и обратно
24 сентября 2026, 13:06, ИА Амител
Через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ташанта в Республике Алтай за лето 2026 года проехали более 15,7 тысячи легковых автомобилей и автобусов. Таможенный контроль за три месяца прошли свыше 73 тысяч человек, сообщили в Алтайской таможне.
Пассажиропоток с июня по август оказался в два раза выше, чем в весенние месяцы. Основной прирост традиционно обеспечили туристы из разных регионов России, отправлявшиеся в Монголию и обратно.
При этом интерес к поездкам через Ташанту сохранился примерно на уровне прошлого лета.
В течение сезона на территории пункта пропуска продолжались строительные работы. Как рассказал начальник Алтайской таможни Олег Журавлев, из-за них одна из полос движения временно не использовалась.
"Одна полоса движения в течение лета не функционировала в связи с монтажом площадки под инспекционно-досмотровый комплекс. Для оперативного и качественного контроля было организовано реверсивное движение транспорта. Тем не менее инспекторы таможенного поста приняли все меры, чтобы избежать очередей и нареканий водителей", — отметил Журавлев.
13:16:55 24-09-2026
Верхний Ларс не резиновый - вот и уходят через Монголию.
13:30:21 24-09-2026
Поехали за шерстяными вещами, монгольские шерстяные и кашемировые вещи очень хорошие и доступные по цене, зима же скоро.