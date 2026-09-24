НОВОСТИОбщество

Поток туристов в Монголию через Горный Алтай увеличился в два раза

Основной прирост традиционно обеспечили туристы из разных регионов России, отправлявшиеся в Монголию и обратно

24 сентября 2026, 13:06, ИА Амител

Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Туристы на озере / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ташанта в Республике Алтай за лето 2026 года проехали более 15,7 тысячи легковых автомобилей и автобусов. Таможенный контроль за три месяца прошли свыше 73 тысяч человек, сообщили в Алтайской таможне.

Пассажиропоток с июня по август оказался в два раза выше, чем в весенние месяцы. Основной прирост традиционно обеспечили туристы из разных регионов России, отправлявшиеся в Монголию и обратно.

При этом интерес к поездкам через Ташанту сохранился примерно на уровне прошлого лета.

В течение сезона на территории пункта пропуска продолжались строительные работы. Как рассказал начальник Алтайской таможни Олег Журавлев, из-за них одна из полос движения временно не использовалась.

"Одна полоса движения в течение лета не функционировала в связи с монтажом площадки под инспекционно-досмотровый комплекс. Для оперативного и качественного контроля было организовано реверсивное движение транспорта. Тем не менее инспекторы таможенного поста приняли все меры, чтобы избежать очередей и нареканий водителей", — отметил Журавлев.

Граница Алтайского края / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

13:16:55 24-09-2026

Верхний Ларс не резиновый - вот и уходят через Монголию.

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Гость

13:30:21 24-09-2026

Поехали за шерстяными вещами, монгольские шерстяные и кашемировые вещи очень хорошие и доступные по цене, зима же скоро.

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