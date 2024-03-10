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Поток воды на месте пробоины на Красноармейском остановили

Подрядчик ремонтирует повреждение

10 марта 2024, 18:10, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле удалось остановить поток воды на месте пробоины на проспекте Красноармейском. Сейчас ведутся работы по ликвидации аварии.

Отмечается, что трубу во время земляных работ повредили строители. Протечку локализовали, благодаря закольцовке у населения воду не отключали.

Представители водоканала уточнили, что с аварией разбираются представители компании-подрядчика.

Барнаул коммунальная авария

Комментарии 1

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Гость

08:19:50 11-03-2024

"Протечку локализовали, благодаря закольцовке у населения воду не отключали."
Отключали. Да Вы и сами об этом писали в предыдущей новости.

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