Поток воды на месте пробоины на Красноармейском остановили

Подрядчик ремонтирует повреждение

10 марта 2024, 18:10, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле удалось остановить поток воды на месте пробоины на проспекте Красноармейском. Сейчас ведутся работы по ликвидации аварии.

Отмечается, что трубу во время земляных работ повредили строители. Протечку локализовали, благодаря закольцовке у населения воду не отключали.

Представители водоканала уточнили, что с аварией разбираются представители компании-подрядчика.