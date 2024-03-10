Поток воды на месте пробоины на Красноармейском остановили
Подрядчик ремонтирует повреждение
10 марта 2024, 18:10, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле удалось остановить поток воды на месте пробоины на проспекте Красноармейском. Сейчас ведутся работы по ликвидации аварии.
Отмечается, что трубу во время земляных работ повредили строители. Протечку локализовали, благодаря закольцовке у населения воду не отключали.
Представители водоканала уточнили, что с аварией разбираются представители компании-подрядчика.
08:19:50 11-03-2024
"Протечку локализовали, благодаря закольцовке у населения воду не отключали."
Отключали. Да Вы и сами об этом писали в предыдущей новости.