Потолок рухнул во время занятий в омской школе
Капремонт здания запланирован на 2026 год
05 сентября 2024, 17:32, ИА Амител
В школе № 104, расположенной на улице Станционной в городе Омске, обрушился потолок. Об этом инциденте местные жители сообщили в группе "Омск Live" в социальной сети "ВКонтакте".
Обрушение произошло в гардеробе во время занятий. Вся оставленная там одежда оказалась в штукатурке. Однако, по информации администрации школы, никто из учеников и сотрудников не пострадал. В настоящее время раздевалка закрыта для осмотра участка потолка, где произошло обрушение. В целях безопасности учеников также не допускают в кабинет, расположенный этажом выше.
Здание школы было построено в конце 1950-х годов. По информации городской администрации, капитальный ремонт запланирован на 2026 год. Если потребуется перевести учеников в другие учреждения до начала ремонта, у департамента образования уже есть соответствующий план и отработанные механизмы для этого.
Комментарии 0