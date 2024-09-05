Потолок рухнул во время занятий в омской школе

Капремонт здания запланирован на 2026 год

05 сентября 2024, 17:32, ИА Амител

Обвалившийся потолок / Фото: vk.com/wall-80052011_4460624

В школе № 104, расположенной на улице Станционной в городе Омске, обрушился потолок. Об этом инциденте местные жители сообщили в группе "Омск Live" в социальной сети "ВКонтакте".

Обрушение произошло в гардеробе во время занятий. Вся оставленная там одежда оказалась в штукатурке. Однако, по информации администрации школы, никто из учеников и сотрудников не пострадал. В настоящее время раздевалка закрыта для осмотра участка потолка, где произошло обрушение. В целях безопасности учеников также не допускают в кабинет, расположенный этажом выше.

Здание школы было построено в конце 1950-х годов. По информации городской администрации, капитальный ремонт запланирован на 2026 год. Если потребуется перевести учеников в другие учреждения до начала ремонта, у департамента образования уже есть соответствующий план и отработанные механизмы для этого.