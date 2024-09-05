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Пожарный извещатель спас мать с пятью детьми в Алтайском крае

Люди услышали сигнал и успели выбраться из дома

05 сентября 2024, 12:10, ИА Амител

Сгоревший дом / Кадр из видео / ГУ МЧС по Алтайскому краю
Сгоревший дом / Кадр из видео / ГУ МЧС по Алтайскому краю

Многодетная семья в Алтайском крае спаслась благодаря пожарному извещателю. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло в селе Горьковское. Прибор отреагировал на дым и сработал. Люди услышали сигнал и благодаря этому успели выйти из горящего здания. Мама и пятеро детей спасались через окно.

На место прибыли пожарные, которые потушили пламя. Площадь распространения огня составила 40 квадратных метров.

Алтайский край Пожары

Комментарии 1

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Гость

13:02:25 05-09-2024

Причина огня?

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