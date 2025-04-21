"Потоп жесткий". Часть улицы Малахова в Барнауле перекрыли
Автомобили перенаправляют на кольцо с Павловским трактом
21 апреля 2025, 10:47, ИА Амител
Часть улицы Малахова перекрыли для движения в Барнауле. Кадры с места опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".
"На Малахова перекрыли движение в сторону "Ашана", – заявил подписчик канала.
Судя по кадрам, правоохранители перекрыли участок дороги у пересечения с Павловским трактом, под мостом. Предположительно, из-за воды, стекающей в низину.
11:36:47 21-04-2025
Ладно, если много лет уже одни и те же грабли по лбу... И нет возможности там сделать ливнёвку, чтобы отводить воду естественным путём... Насосная станция не рентабельна? Мне, кажется, не дороже этого "позорчика". Не беря в расчёт материальный ущерб, когда тонут машины. Не наши и ладно.
11:49:31 21-04-2025
Гость (11:36:47 21-04-2025) Ладно, если много лет уже одни и те же грабли по лбу... И не... Если каждый год по несколько раз одно и тоже, то это называется БАРДАК.
11:59:30 21-04-2025
Гость (11:49:31 21-04-2025) Если каждый год по несколько раз одно и тоже, то это называе...
У любого бардака есть конкретные имена и фамилии, которые за это отвечали и отвечают. Кто проектировал, кто строил, кто эксплуатирует, кто принимает решение не чистить, а засыпать песком с солью... И есть имена и фамилии тех, кто это должен контролировать, но не контролирует, тех, кто должен принимать решения о наказании в соответствие с законодательством, но не принимает таких решений. И все они прекрасно живут на бюджетные деньги, на наши налоги, ничего не делая, что обязаны...
15:56:16 21-04-2025
А завтра утром -5! Берегитесь пыльники на ШРУСАХ !