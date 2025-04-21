"Потоп жесткий". Часть улицы Малахова в Барнауле перекрыли

Автомобили перенаправляют на кольцо с Павловским трактом

21 апреля 2025, 10:47, ИА Амител

Часть улицы Малахова перекрыли для движения в Барнауле. Кадры с места опубликовало сообщество "Инцидент Барнаул".

"На Малахова перекрыли движение в сторону "Ашана", – заявил подписчик канала.

Судя по кадрам, правоохранители перекрыли участок дороги у пересечения с Павловским трактом, под мостом. Предположительно, из-за воды, стекающей в низину.