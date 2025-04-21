Дорожные бригады Барнаула очищают ливневки от мусора и травы
Улично-дорожную сеть обслуживают 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники
21 апреля 2025, 10:05, ИА Амител
МБУ "Автодорстрой" очищает ливнеприемные решетки в связи с обильными осадками в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии.
Из-за дождя скопление воды наблюдается на следующих участках города:
- ул. Попова;
- ул. Пролетарская;
- ул. Партизанская;
- ул. Христенко;
- ул. 8 Марта;
- бульвар 9 Января;
- Павловский тракт;
- в районе остановки "Бия";
- пересечение ул. Северо-Западной и Исакова;
- пр. Строителей.
Дорожные бригады "Автодорстроя" контролируют работу ливнеприемных колодцев. Они очищают ливневки от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток с потоком воды.
В данный момент 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники обслуживают улично-дорожную сеть.
Напомним, утром 21 апреля из-за дождя на дорогах Барнаула образовались девятибалльные пробки. Самые крупные заторы сковали улицы Юрина, Малахова, Северо-Западную, Матросова и Павловский тракт. Водители также сообщили о серьезных проблемах с движением на улице Попова: правую и среднюю полосы затопило, из-за чего все автомобилисты были вынуждены ехать только по левой полосе. Кадрами с "плавающими" автомобилями очевидцы поделились в соцсетях.
По данным Алтайского ЦГМС, в краевой столице за 12 часов выпало 96% месячной нормы осадков. Это максимум за всю историю метеонаблюдений.
При этом сутки 21 апреля в регионе продолжит действовать штормовое предупреждение: ожидаются осадки в виде дождя, грозы, град, усиление ветра до 18–23 м/с. Местами порывы будут достигать 25 м/с и более.
10:12:14 21-04-2025
Автодор с мэрией сначала напилили, теперь вот отмывают...
10:16:01 21-04-2025
Russkiy (10:12:14 21-04-2025) Автодор с мэрией сначала напилили, теперь вот отмывают...... нет бы спасибо сказать - о вас же заботятся!
10:32:15 21-04-2025
Musik (10:16:01 21-04-2025) нет бы спасибо сказать - о вас же заботятся!... Согласен с вами. Эти заботливые господа сейчас государственные (из наших с вами налогов) средства отмоют и они будут уже чистенькими на каких нужно вкладах (офшорах, коттеджах, яхтах, жыпах и пр.) лежать.
10:44:15 21-04-2025
Musik (10:16:01 21-04-2025) нет бы спасибо сказать - о вас же заботятся!... сначала всю зиму заботятся, таская грязь с оби камазами, теперь заботятся пытаясь достать этот песок из ливневок. И все при деле. И при бабле
10:48:23 21-04-2025
Musik (10:16:01 21-04-2025) нет бы спасибо сказать - о вас же заботятся!... Вы, однако, либо в мэрии работаете, либо в автодоре...
11:43:16 21-04-2025
Гость (10:48:23 21-04-2025) Вы, однако, либо в мэрии работаете, либо в автодоре...... я просто благодарен людям, которые в непогодь делают свою работу - приводят город в порядок после разгула стихии - за не сказать гигантскую ЗП.
да, они носят уродскую одежду, у них некрасивая кожа, они не зависают в айфонах, и не раскатывыаются по теплым морям.
Спасибо вам за ваш труд!
16:20:57 21-04-2025
Musik (11:43:16 21-04-2025) я просто благодарен людям, которые в непогодь делают свою ра... Эти люди работают в дождь, и в снег, и в мороз, им за это БЛАГОДАРНОСТЬ большая, только вот ПЛАНИРОВАНИЕМ работы этих людей занимаются другие люди, в обязанность которых входит анализ и оценка ситуации на сегодня и с прицелом хотя бы на три дня вперед. Недовольство написавших под новостью - как раз о второй части людей.
10:37:17 21-04-2025
Главное, вовремя😆
11:23:38 21-04-2025
Прогноз о ливне был неделю назад, но на дорогах ливневки никто не чистил, надеялись на чудо? По Петрова,в районе церкви, Гвоздилки, тоже река разливанная, волны трамвайные пути перехлестывали.
16:38:36 21-04-2025
Может уже памятники этим заботливым начинать ставить? После каждого дождя одно и тоже - Венеция сибирская. Где были эти 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники три-четыре дня назад до ливня, почему не занимались активно прочисткой проблемных ливнёвок??? А лучше так - где были начальники этих 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники и чем они были заняты??? Б А Р Д А Ч И Н А полнейший.