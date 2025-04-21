Дорожные бригады Барнаула очищают ливневки от мусора и травы

Улично-дорожную сеть обслуживают 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники

21 апреля 2025, 10:05, ИА Амител

Фото: barnaul.org

МБУ "Автодорстрой" очищает ливнеприемные решетки в связи с обильными осадками в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за дождя скопление воды наблюдается на следующих участках города:

ул. Попова;

ул. Пролетарская;

ул. Партизанская;

ул. Христенко;

ул. 8 Марта;

бульвар 9 Января;

Павловский тракт;

в районе остановки "Бия";

пересечение ул. Северо-Западной и Исакова;

пр. Строителей.

Дорожные бригады "Автодорстроя" контролируют работу ливнеприемных колодцев. Они очищают ливневки от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток с потоком воды.

В данный момент 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники обслуживают улично-дорожную сеть.

Напомним, утром 21 апреля из-за дождя на дорогах Барнаула образовались девятибалльные пробки. Самые крупные заторы сковали улицы Юрина, Малахова, Северо-Западную, Матросова и Павловский тракт. Водители также сообщили о серьезных проблемах с движением на улице Попова: правую и среднюю полосы затопило, из-за чего все автомобилисты были вынуждены ехать только по левой полосе. Кадрами с "плавающими" автомобилями очевидцы поделились в соцсетях.

По данным Алтайского ЦГМС, в краевой столице за 12 часов выпало 96% месячной нормы осадков. Это максимум за всю историю метеонаблюдений.

При этом сутки 21 апреля в регионе продолжит действовать штормовое предупреждение: ожидаются осадки в виде дождя, грозы, град, усиление ветра до 18–23 м/с. Местами порывы будут достигать 25 м/с и более.