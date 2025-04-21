НОВОСТИОбщество

Дорожные бригады Барнаула очищают ливневки от мусора и травы

Улично-дорожную сеть обслуживают 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники

21 апреля 2025, 10:05, ИА Амител

Фото: barnaul.org

МБУ "Автодорстрой" очищает ливнеприемные решетки в связи с обильными осадками в Барнауле. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за дождя скопление воды наблюдается на следующих участках города:

  • ул. Попова;
  • ул. Пролетарская;
  • ул. Партизанская;
  • ул. Христенко;
  • ул. 8 Марта;
  • бульвар 9 Января;
  • Павловский тракт;
  • в районе остановки "Бия";
  • пересечение ул. Северо-Западной и Исакова;
  • пр. Строителей. 

Дорожные бригады "Автодорстроя" контролируют работу ливнеприемных колодцев. Они очищают ливневки от мусора и травы, которые скапливаются на поверхности решеток с потоком воды. 

В данный момент 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники обслуживают улично-дорожную сеть.

Напомним, утром 21 апреля из-за дождя на дорогах Барнаула образовались девятибалльные пробки. Самые крупные заторы сковали улицы Юрина, Малахова, Северо-Западную, Матросова и Павловский тракт. Водители также сообщили о серьезных проблемах с движением на улице Попова: правую и среднюю полосы затопило, из-за чего все автомобилисты были вынуждены ехать только по левой полосе. Кадрами с "плавающими" автомобилями очевидцы поделились в соцсетях.

По данным Алтайского ЦГМС, в краевой столице за 12 часов выпало 96% месячной нормы осадков. Это максимум за всю историю метеонаблюдений.

При этом сутки 21 апреля в регионе продолжит действовать штормовое предупреждение: ожидаются осадки в виде дождя, грозы, град, усиление ветра до 18–23 м/с. Местами порывы будут достигать 25 м/с и более.

Ливень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заливает. 96% месячной нормы осадков выпало в Барнауле за 12 часов

По данным Алтайского ЦГМС, это исторический максимум за всю историю метеонаблюдения
НОВОСТИОбщество
Барнаул дожди

Комментарии 10

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Russkiy

10:12:14 21-04-2025

Автодор с мэрией сначала напилили, теперь вот отмывают...

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Musik

10:16:01 21-04-2025

Russkiy (10:12:14 21-04-2025) Автодор с мэрией сначала напилили, теперь вот отмывают...... нет бы спасибо сказать - о вас же заботятся!

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Russkiy

10:32:15 21-04-2025

Musik (10:16:01 21-04-2025) нет бы спасибо сказать - о вас же заботятся!... Согласен с вами. Эти заботливые господа сейчас государственные (из наших с вами налогов) средства отмоют и они будут уже чистенькими на каких нужно вкладах (офшорах, коттеджах, яхтах, жыпах и пр.) лежать.

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Гость

10:44:15 21-04-2025

Musik (10:16:01 21-04-2025) нет бы спасибо сказать - о вас же заботятся!... сначала всю зиму заботятся, таская грязь с оби камазами, теперь заботятся пытаясь достать этот песок из ливневок. И все при деле. И при бабле

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Гость

10:48:23 21-04-2025

Musik (10:16:01 21-04-2025) нет бы спасибо сказать - о вас же заботятся!... Вы, однако, либо в мэрии работаете, либо в автодоре...

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Musik

11:43:16 21-04-2025

Гость (10:48:23 21-04-2025) Вы, однако, либо в мэрии работаете, либо в автодоре...... я просто благодарен людям, которые в непогодь делают свою работу - приводят город в порядок после разгула стихии - за не сказать гигантскую ЗП.
да, они носят уродскую одежду, у них некрасивая кожа, они не зависают в айфонах, и не раскатывыаются по теплым морям.
Спасибо вам за ваш труд!

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Гость

16:20:57 21-04-2025

Musik (11:43:16 21-04-2025) я просто благодарен людям, которые в непогодь делают свою ра... Эти люди работают в дождь, и в снег, и в мороз, им за это БЛАГОДАРНОСТЬ большая, только вот ПЛАНИРОВАНИЕМ работы этих людей занимаются другие люди, в обязанность которых входит анализ и оценка ситуации на сегодня и с прицелом хотя бы на три дня вперед. Недовольство написавших под новостью - как раз о второй части людей.

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Гость

10:37:17 21-04-2025

Главное, вовремя😆

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Гость

11:23:38 21-04-2025

Прогноз о ливне был неделю назад, но на дорогах ливневки никто не чистил, надеялись на чудо? По Петрова,в районе церкви, Гвоздилки, тоже река разливанная, волны трамвайные пути перехлестывали.

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Гость

16:38:36 21-04-2025

Может уже памятники этим заботливым начинать ставить? После каждого дождя одно и тоже - Венеция сибирская. Где были эти 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники три-четыре дня назад до ливня, почему не занимались активно прочисткой проблемных ливнёвок??? А лучше так - где были начальники этих 118 дорожных рабочих и 99 единиц техники и чем они были заняты??? Б А Р Д А Ч И Н А полнейший.

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