Потребителей минералки предупредили о вреде здоровью
Опасность несет избыток минералов в напитке
10 июля 2024, 08:00, ИА Амител
Наталья Черемухина, терапевт, предупреждает о том, что чрезмерное употребление минеральной воды может привести к образованию камней в почках. О вреде этого напитка врач рассказала в интервью изданию aif.ru.
По словам специалиста, минеральная вода содержит большое количество полезных минералов, но злоупотребление ею может негативно сказаться на здоровье. Избыток минералов может спровоцировать образование камней в почках, а также вызвать проблемы с пищеварением и нарушить кислотно-щелочной баланс в организме.
Кроме того, Наталья Черемухина отметила, что некоторые виды минеральной воды содержат избыточное количество натрия, который может повысить давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
10:31:28 10-07-2024
это ж сколько выпить надо - не сказано.
кстати, пиво чистит почки - минералку надо запивать пивом, и все будет ок.
а пиво без водки - ...