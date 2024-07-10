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Потребителей минералки предупредили о вреде здоровью

Опасность несет избыток минералов в напитке

10 июля 2024, 08:00, ИА Амител

Минеральная вода / Фото: pxhere.com/ru/photo/1191485
Минеральная вода / Фото: pxhere.com/ru/photo/1191485

Наталья Черемухина, терапевт, предупреждает о том, что чрезмерное употребление минеральной воды может привести к образованию камней в почках. О вреде этого напитка врач рассказала в интервью изданию aif.ru.

По словам специалиста, минеральная вода содержит большое количество полезных минералов, но злоупотребление ею может негативно сказаться на здоровье. Избыток минералов может спровоцировать образование камней в почках, а также вызвать проблемы с пищеварением и нарушить кислотно-щелочной баланс в организме.

Кроме того, Наталья Черемухина отметила, что некоторые виды минеральной воды содержат избыточное количество натрия, который может повысить давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
 

Здоровье

Комментарии 1

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Мусик

10:31:28 10-07-2024

это ж сколько выпить надо - не сказано.
кстати, пиво чистит почки - минералку надо запивать пивом, и все будет ок.
а пиво без водки - ...

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