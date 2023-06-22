Потребители газовых котельных на два дня останутся без горячей воды в Барнауле

Отключение продлится с 10 утра четверга, 22 июня, до 10 утра субботы, 24 июня

22 июня 2023, 12:03, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле жители десятков домов на два дня останутся без горячей воды. Об этом рассказали в пресс-службе СГК.

Отмечается, что "Газпром Межрегионгаз Новосибирск" будет проводить профилактические работы на своем оборудовании, для чего потребуется отключение. Горячей воды в домах не будет с 10 утра четверга, 22 июня, до 10 утра субботы, 24 июня.

С полным списком домов, которые попадают под отключения, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что жителям Барнаула досрочно начали возвращать горячую воду после завершения опрессовки в части контура магистрали М-32.