С первых толчков молодой человек понял: это не обычное землетрясение, к которым тайваньцы давно привыкли

03 апреля 2024, 16:46, ИА Амител

Последствия землетрясения на Тайване / Фото: местные соцсети

Остров Тайвань 3 апреля пережил мощнейшее землетрясение за последние 25 лет. По последним данным, которые получил ТАСС, стихийное бедствие уже унесло жизни девяти человек, а всего пострадавших более 700. Эпицентр пришелся на уезд Хуалянь. Именно там сняли жуткие кадры, на которых большие дома кренятся и падают, как игрушечные.

Уроженец Барнаула Андрей Дагаев, который уже несколько лет живет на Тайване, в момент землетрясения был далеко от эпицентра. Но толчки, по его словам, были такой силы, что даже ему стало стало ясно - землетрясение гораздо страшнее тех, что были на острове раньше.

О том, как он пережил землетрясение и какая обстановка царит на Тайване, Дагаев рассказал amic.ru.

"Куда ни гляну - все трясется"

Андрей Дагаев живет в городе Тайбэй в центре острова. Это место на Тайване считается одним из самых безопасных: населенный пункт находится в межгорной котловине. Но даже здесь тряска была "чудовищная", говорит собеседник.

"Здесь, в Тайбэе, магнитуду зафиксировали 4-5 баллов. Это достаточно сильно даже по местным мерком. Слава Богу, я не пострадал. Как и многие тайваньцы в это время, находился дома. Землетрясение меня и разбудило. Толчки ощущались очень весомо. Вся мебель в комнате начала трястись. Слава богу, самые тяжелые предметы у меня закреплены, ничего не упало. Но было страшно и тревожно. Куда ни посмотри - кровать, стены - все трясется", - рассказывает Дагаев.

Парня напугала не только сила толчков, но и продолжительность землетрясения. По его словам, обычно на Тайване, который часто страдает от стихии, толчки длятся не больше 20 секунд. Но в этот раз всё вокруг тряслось не меньше минуты. И даже ее Дагаеву не хватило, чтобы собраться и среагировать по всем правилам.

"В моменте я даже не успел сообразить, что нужно делать. Единственное, что смог - встал в проем дверей. Это правило я помню еще с землетрясения в Алтайском крае. Я тогда был ребенком, и все те события впечатались на подкорку. Было страшно и очень тревожно. Казалось, что вот-вот всё начнет рушиться и меня тут завалит. Но и была вера, что здание выстоит. Так и произошло", - говорит Андрей Дагаев.

Молодой человек уже успел пообщаться со своими знакомыми, которые в момент землетрясении находились в уезде Хуалянь.

"Они описали это как чудовищную тряску, которую они никогда не испытывали за свою жизнь", - сказал собеседник.

"Тут постоянно что-то трясется"

Жители Тайваня давно привыкли к землетрясениям, говорит Дагаев. Остров находится в зоне высокой сейсмической активности. Больше всего страдает восточная часть, где как раз находится уезд Хуалянь.

Молодой человек приехал на Тайвань меньше трех лет назад, но уже успел застать и другие мощные землетрясения.

"В ноябре 2021-го было ощутимо, когда я только сюда приехал. Тоже многие напугались. Ну а в многострадальном Хуаляне люди плакали и выбегали из домов. Но это уже психологически выработано у них. Если ты живешь в эпицентре, то всегда будешь бежать. Дома в этом уезде периодически падают в моменты трясок", - говорит уроженец Барнаула.

При этом большинство тайваньцев к постоянным землетрясением относится спокойно. Привыкли, отмечает Дагаев.

"Здесь принято говорить так: если землетрясение маленькое, то нет смысла бежать, а если большое, то уже не убежишь. Такой вот у них фатализм выработался", - поясняет собеседник.

В Тайбэе, как и в большинстве населенных пунктов, уже возобновили работу банки, магазины и многие другие предприятия, говорит Андрей. Возвращается к привычной работе и высокоскоростная железная дорога: из-за землетрясения график работы поездов сбился.

В уезде Хуалянь объявили выходной, отмечает собеседник: никто не работает и не учится.

Почему дома падают, но не рушатся?

Дагаев также прокомментировал многочисленные видео, на которых большие многоквартирные дома кренятся и даже ложатся на бок, но при этом не разваливаются на части. Собеседник сравнил это с катастрофическими последствиями землетрясения в Турции, где многие здания просто рассыпались.

"Я бы не сказал, что технологии строительства здесь на каком-то невероятно высоком уровне. Но здесь строго следят за всем, если дом строят с нуля. Большая часть домов, которые мы видели в видео, построена в 80-е и 90-е. Это был пик экономического бума на Тайване, поэтому жилья строили много. Сами дома очень крепкие. Сомнения вызывают только надстройки на них, которые появились уже в последующие годы", - сказал Дагаев.

Напомним, землетрясение произошло 3 апреля в 7:58 по местному времени (02:58 по Москве). По данным сейсмологических лабораторий, эпицентр находился у восточного побережья на глубине 15,5 км. После первого толчка произошло еще порядка 20 повторных. Ученые также предупреждают, что заметные афтершоки возможные еще и в ближайшие несколько дней.