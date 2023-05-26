Повар московской чайханы сварил себя в борще

Молодой человек неаккуратно перенёс большую кастрюлю

26 мая 2023, 18:00, ИА Амител

Кадр из видео

В московской "Чайхане № 1" повар случайно сварил себя в борще. Об этом сообщает Mash.



20-летний молодой человек работал в заведении в ТЦ "Авиапарк", варил суп. В какой-то момент он решил перенести большую кастрюлю с кипящей едой, но опрокинул её.

Горячая жидкость разлилась по полу, повар поскользнулся и упал на пол, прямо в борщ.

С ожогами 45% тела его отправили в больницу.

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