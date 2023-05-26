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Повар московской чайханы сварил себя в борще

Молодой человек неаккуратно перенёс большую кастрюлю

26 мая 2023, 18:00, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В московской "Чайхане № 1" повар случайно сварил себя в борще. Об этом сообщает Mash.

20-летний молодой человек работал в заведении в ТЦ "Авиапарк", варил суп. В какой-то момент он решил перенести большую кастрюлю с кипящей едой, но опрокинул её.

Горячая жидкость разлилась по полу, повар поскользнулся и упал на пол, прямо в борщ.

С ожогами 45% тела его отправили в больницу.

Ранее сообщалось, что во время драки на базаре в Кемеровской области мужчинам откусили ухо и нос.

Происшествия

Комментарии 8

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Гость

20:08:07 26-05-2023

Да разве можно переносить кипяток в таких объемах?

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Гость

20:37:59 26-05-2023

Гость (20:08:07 26-05-2023) Да разве можно переносить кипяток в таких объемах? ... Не, переносите дальше. Кто там минусы ставит. Сварите или себя, или своего ребенка.

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Гость

20:10:10 26-05-2023

борщ... чайхана... диссонанс...

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Гость

20:14:14 26-05-2023

А борщ разве не запретили в РФ ???

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Гость

06:22:29 27-05-2023

Гость (20:14:14 26-05-2023) А борщ разве не запретили в РФ ??? ... Головой болеешь или ципсошник?

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Гость

20:30:40 26-05-2023

Гость (20:08:07 26-05-2023) Да разве можно переносить кипяток в таких объемах? ... А какой был объем? 1 литр?

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Гость

20:39:20 26-05-2023

Гость (20:30:40 26-05-2023) А какой был объем? 1 литр?... А подумать? Если суп пролили на пол, потом в него упал человек и получил 45% ожогов тела, то мог ли там один литр супа быть?

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Гость

14:03:26 27-05-2023

Гость (20:39:20 26-05-2023) А подумать? Если суп пролили на пол, потом в него упал челов... Не, мозгов у минусующих точно нет. Иначе бы они думали, а не минусовали от невозможности подумать своей единственной извилиной.

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