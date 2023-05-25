Мужчинам откусили части тела во время массовой драки на сибирском базарчике

В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего

25 мая 2023, 16:16, ИА Амител









После драки в Новокузнецке / Фото: sibdepo.ru со ссылкой на соцсети

В Кемеровской области во время массовой драки с торговцами на базаре пострадали двое мужчин – одному откусили часть уха, а второй лишился кончика носа, пишет "Сибдепо".

Инцидент произошёл в Новокузнецке. Как сообщили в соцсетях, молодые парни решили заступиться за подростка, которого ударил мужчина. Началась драка.

"Мужчина откусил нос одному парню. После со стороны рынка выбежало ещё трое нерусских мужчин. Парни разбежались в разные стороны, мужчины погнались за одним, догнали его и в ходе избиения откусили ухо. После чего они скрылись", – написал очевидец.

Как рассказали изданию в региональном МВД, пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.

"Организована проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются участники, а также очевидцы. По результатам экспертизы будет установлена степень тяжести причинённого вреда здоровью", – пояснили в ведомстве.

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