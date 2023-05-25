Мужчинам откусили части тела во время массовой драки на сибирском базарчике
В полиции выясняют все обстоятельства произошедшего
25 мая 2023, 16:16, ИА Амител
В Кемеровской области во время массовой драки с торговцами на базаре пострадали двое мужчин – одному откусили часть уха, а второй лишился кончика носа, пишет "Сибдепо".
Инцидент произошёл в Новокузнецке. Как сообщили в соцсетях, молодые парни решили заступиться за подростка, которого ударил мужчина. Началась драка.
"Мужчина откусил нос одному парню. После со стороны рынка выбежало ещё трое нерусских мужчин. Парни разбежались в разные стороны, мужчины погнались за одним, догнали его и в ходе избиения откусили ухо. После чего они скрылись", – написал очевидец.
Как рассказали изданию в региональном МВД, пострадавшие обратились в полицию с заявлениями.
"Организована проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются участники, а также очевидцы. По результатам экспертизы будет установлена степень тяжести причинённого вреда здоровью", – пояснили в ведомстве.
Ранее в Алтайском крае депутат "царапнула ногтями по шее" продавца на рынке из-за полторашек с водой.
16:38:43 25-05-2023
не жди.крути шашлык ! жрать охота !
07:38:16 26-05-2023
Зверьки
08:58:49 26-05-2023
Сколько можно терпеть преступления мигрантов? Если попался на любом преступлении, сажать, а после отбытия срока депортировать на историческую родину с пожизненным запретом въезда в Россию. Если успел получить гражданство, лишать гражданства и далее по списку. Многие получающие гражданство практически не говорят по-русски и русскую историю не знают. Ввести уголовное наказание для тех, кто таким дает гражданство. Обязать всех мигрантов, которые прибыли в Россию за последние 30 лет принять участие в СВО. Кто не хочет - лишать гражданства и депортировать на историческую родину вместе с семьями. Не хотят новую Родину защищать - пусть едут на старую. Тех, кто берет нелегалов на работу - сажать с конфискацией имущества.
09:24:05 26-05-2023
ыть (08:58:49 26-05-2023) Сколько можно терпеть преступления мигрантов? Если попался ... Жестко. Но интересные предложения
10:16:35 26-05-2023
в чем жесткость то, это минимум что нужно сделать. Приехайте в Новосиб, их здесь столько! Иной раз идешь и думаешь что не в сибирском городе, а где то в Средней Азии. И еще диктуют свои правила.
11:34:41 26-05-2023
Гость (10:16:35 26-05-2023) в чем жесткость то, это минимум что нужно сделать. Приехайте... Это ты еще в Масквабаде не был. В инете есть видео, как узбеки заполнили ВСЮ Красную площадь и орали национальные лозунги, и никто им ничего не сделал.