Повезет тому, кто делает ремонт: ТВК "Гранд Арена" дарит Hyundai Solaris за покупки

Рассказываем, как стать участником розыгрыша и когда он состоится

31 августа 2023, 09:30, ИА Амител erid: LjN8KYdwq

Автомобиль / Фото: ТВК "Гранд Арена"

Хочешь стать участником розыгрыша и получить шанс выиграть новенький Hyundai Solaris*? Тогда совершай покупки в ТВК "Гранд Арена" и приближай свою мечту. Ведь чем больше чеков, тем больше вероятности, что именно ваш достанут из лототрона. В розыгрыше принимают участие чеки от 5 тыс. рублей.

Как стать участником?

Чтобы стать участником розыгрыша необходимо:

Совершить покупку в любом отделе ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 тыс. рублей; Написать на чеке полное ФИО (без сокращений) и указать контактный номер телефона; Опустить чек в специальный ящик для розыгрыша (он находить в холле у лестницы на первом этаже); Прийти на мероприятие в день розыгрыша.

Следите за ходом розыгрыша в официальной группе во "ВКонтакте".

Полные правила и условия участия в розыгрыше опубликованы на сайте "Гранд Арены".

Когда состоится розыгрыш Hyundai Solaris?

16 декабря 2023 года в ТВК "Гранд Арена". Чтобы иметь шансы на победу обязательно нужно присутствовать на мероприятии.

Кроме главного приза будут разыграны дополнительные ценные призы от арендаторов ТВК, каждый из которых стоимостью не менее 10 тыс. рублей.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте в Положении.

Возрастное ограничение 18+

*Hyundai Solaris ("Хендай Солярис")

ООО "Неаполь"

Фото: ТВК "гранд Арена"

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