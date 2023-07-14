Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Барнауле

По предварительной информации, грузовой автомобиль поворачивал с обочины

14 июля 2023, 19:20, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Три человека пострадали в ДТП с автомобилем "ВАЗ-21099", которое произошло на Павловском тракте в Барнауле. Об этом сообщили в ГИБДД.

По предварительной информации, 70-летний мужчина за рулем грузовика при повороте налево с обочины столкнулся с отечественным автомобилем под управлением 29-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и два пассажира "ВАЗа", мужчина и женщина, получили травмы. Их госпитализировали. Проводится проверка.

Напомним, что авария произошла 14 июля. Движение оказалось частично заблокировано — в сторону выезда из Барнаула собралась пробка.