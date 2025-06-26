Обломки БПЛА упали во дворе одного из московских жилых комплексов и повредили автомобиль

26 июня 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Tim Mossholder / unsplash.com

В ночь на 26 июня над Ростовской и Московской областями прогремели взрывы. Предварительно, по украинским БПЛА отработала система ПВО. Об этом сообщает Shot.

Со слов жителей Таганрога, над городом и его окрестностями было слышно около 15 взрывов, а также характерные звуки пролета беспилотников. Также в небе были видны яркие вспышки. Очевидцы отметили, что БПЛА двигались со стороны поселка Матвеев Курган.

Кроме того, системы ПВО сбили беспилотники на подлете к Москве: взрывы услышали в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино.

Обломки летательного аппарата упали в районе московского ЖК "Середневский лес" и повредили автомобиль Nissan. По данным Telegram-канала, между корпусами все усыпано разбитыми стеклами.

"Один раз громко бомбануло так, что весь район на уши подняли, повсюду сработала сигнализация", - поделилась с Shot местная жительница.

Жилой комплекс находится недалеко от аэропорта Внуково, работу которого ранее ограничивали. По данным Росавиации, с 05:10 до 06:30 воздушная гавань не принимала и не выпускала рейсы.

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.