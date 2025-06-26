"Повсюду сработала сигнализация". Беспилотники ВСУ атаковали регионы России ночью 26 июня
Обломки БПЛА упали во дворе одного из московских жилых комплексов и повредили автомобиль
26 июня 2025, 09:31, ИА Амител
В ночь на 26 июня над Ростовской и Московской областями прогремели взрывы. Предварительно, по украинским БПЛА отработала система ПВО. Об этом сообщает Shot.
Со слов жителей Таганрога, над городом и его окрестностями было слышно около 15 взрывов, а также характерные звуки пролета беспилотников. Также в небе были видны яркие вспышки. Очевидцы отметили, что БПЛА двигались со стороны поселка Матвеев Курган.
Кроме того, системы ПВО сбили беспилотники на подлете к Москве: взрывы услышали в Зеленограде, Коммунарке, Дедовске и Прокшино.
Обломки летательного аппарата упали в районе московского ЖК "Середневский лес" и повредили автомобиль Nissan. По данным Telegram-канала, между корпусами все усыпано разбитыми стеклами.
"Один раз громко бомбануло так, что весь район на уши подняли, повсюду сработала сигнализация", - поделилась с Shot местная жительница.
Жилой комплекс находится недалеко от аэропорта Внуково, работу которого ранее ограничивали. По данным Росавиации, с 05:10 до 06:30 воздушная гавань не принимала и не выпускала рейсы.
Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.
09:40:09 26-06-2025
атаковали регионы России --- а регионы Украины атаковали?
10:06:56 26-06-2025
Гость (09:40:09 26-06-2025) атаковали регионы России --- а регионы Украины атаковали?... У тебя есть сомнения?
10:24:35 26-06-2025
Гость (10:06:56 26-06-2025) У тебя есть сомнения?... К сожалению
10:09:15 26-06-2025
Гость (09:40:09 26-06-2025) атаковали регионы России --- а регионы Украины атаковали?...
вам забыли сообщить о планах и стратегиях
10:14:35 26-06-2025
Гость (09:40:09 26-06-2025) атаковали регионы России --- а регионы Украины атаковали?... Этим мы и отличаемся от них. На провокации не поддаёмся.
10:24:13 26-06-2025
Гость (10:14:35 26-06-2025) Этим мы и отличаемся от них. На провокации не поддаёмся.... Во во. Песня такая была, когда интеллигента пинают, а он на провокации не поддается. С таким приятно иметь дело
11:24:14 26-06-2025
Похоже еропа с трапушкой подтягиваются к 3-ей мир.. Достаточно ознакомиться с информацией по нато и их планам..
12:31:46 26-06-2025
dok_СФ (11:24:14 26-06-2025) Похоже еропа с трапушкой подтягиваются к 3-ей мир.. Достаточ... С уточнением, Европа подтягивет Трампушку, потому что Европа лежит под демократами США, а они Трампа ненавидят, пытались посадить и даже убить. Похоже Трамп им проиграл и они его подтягивают. Он брыкается, но идет за ними. Дохлый оказался президент, президент по имени "Бла-бла-бла"
12:09:04 27-06-2025
на Алтае ничего не происходит? Казахам по шапке почему до сих пор не дали?