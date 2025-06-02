Вспышки, взрывы и пожары. Беспилотники ВСУ атаковали четыре российских региона
По предварительным данным, пострадавших нет
02 июня 2025, 07:31, ИА Амител
Серия взрывов прогремела над четырьмя российскими регионами в ночь на 2 июня. По предварительным данным, украинские беспилотники атаковали Воронежскую, Липецкую, Курскую и Рязанскую области. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, жители Воронежа слышали как минимум три гулких взрыва в Северном районе города около 23:00 по местному времени. Со слов очевидцев, были видны яркие вспышки. От грохота у автомобилей сработали сигнализации и затряслись стекла в оконных рамах.
Также около десяти взрывов прогремело над Липецкой областью. По предварительной информации, система ПВО сбивает беспилотники на подлете к Новолипецкому металлургическому комбинату. Местные жители утверждают, что дрон чуть не врезался в жилой трехэтажный дом в городе Лебедянь: беспилотник рухнул за здание и загорелся. Взрывной волной у жильцов выбило стекла в квартирах.
Кроме того, БПЛА атаковали Курскую область. Местные жители сообщили о пяти взрывах и густом черном дыме в одном из районов Курска. В частном секторе загорелись два жилых дома. Обломки дрона попали в многоэтажку и выбили стекла.
"В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления. По предварительным данным, пострадавших нет", – заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Помимо этого, атаке подверглась Рязанская область. По словам очевидцев, минимум восемь взрывов были слышны в Московском районе региональной столицы.
Несколько жилых домов повреждены в Рязани в результате атаки ВСУ беспилотниками. О пострадавших не сообщается.
"Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет", – рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков.
07:53:00 02-06-2025
Информация не проверенная. Говорят, что на Украине предприятия перепрофилировали на создание дронов, даже школьники в "гаражах" собирают дроны. Преимущество у них в дронах 100 к 2.
10:34:53 02-06-2025
Гость (07:53:00 02-06-2025) Информация не проверенная. Говорят, что на Украине предприят... вы восхваляете хохлов даже шыбче чем они сами себя.
да, на сегодня вы себе шматок сала заработали.
16:18:58 02-06-2025
Musik (10:34:53 02-06-2025) вы восхваляете хохлов даже шыбче чем они сами себя.да, н... Как бы там ни было , инициатива в войне дронов в руках ВСУ. Что бы там первый канал не показывал.