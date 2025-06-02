По предварительным данным, пострадавших нет

02 июня 2025, 07:31, ИА Амител

Последствия атаки БПЛА в Курской области / Фото: Shot

Серия взрывов прогремела над четырьмя российскими регионами в ночь на 2 июня. По предварительным данным, украинские беспилотники атаковали Воронежскую, Липецкую, Курскую и Рязанскую области. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, жители Воронежа слышали как минимум три гулких взрыва в Северном районе города около 23:00 по местному времени. Со слов очевидцев, были видны яркие вспышки. От грохота у автомобилей сработали сигнализации и затряслись стекла в оконных рамах.

Также около десяти взрывов прогремело над Липецкой областью. По предварительной информации, система ПВО сбивает беспилотники на подлете к Новолипецкому металлургическому комбинату. Местные жители утверждают, что дрон чуть не врезался в жилой трехэтажный дом в городе Лебедянь: беспилотник рухнул за здание и загорелся. Взрывной волной у жильцов выбило стекла в квартирах.

Кроме того, БПЛА атаковали Курскую область. Местные жители сообщили о пяти взрывах и густом черном дыме в одном из районов Курска. В частном секторе загорелись два жилых дома. Обломки дрона попали в многоэтажку и выбили стекла.

"В результате падения обломков произошло возгорание в частных домах и гараже. Есть попадания в МКД, а также повреждение остекления. По предварительным данным, пострадавших нет", – заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Помимо этого, атаке подверглась Рязанская область. По словам очевидцев, минимум восемь взрывов были слышны в Московском районе региональной столицы.