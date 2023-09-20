"Повышение ключевой ставки – вред". Социалисты раскритиковали решение ЦБ
Подобные меры на практике приносят лишь вред, уверен депутат
20 сентября 2023, 17:00, ИА Амител
Повышение ключевой ставки Банка России не приведет ни к чему, кроме замедления экономического развития страны, убеждены в региональном отделении партии "Справедливая Россия – За правду". ЦБ РФ в третий раз повысил ключевую ставку в минувшую пятницу, 15 сентября.
"Можно сколько угодно рассуждать о пользе повышения ключевой ставки с точки зрения экономической теории, но практика показывает неутешительные результаты. Единственный итог, к которому мы раз за разом приходим, – цены становятся выше, кредиты – дороже, а население утягивает пояса потуже. Центробанку давно пора осознать возложенную на него ответственность и проводить политику, которая поспособствует ускорению экономического развития страны, а не его "добиванию", – прокомментировал решение ЦБ депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
В партии также отметили: руководство Банка России должно "на собственной шкуре" прочувствовать все последствия. Это станет возможным, если приравнять зарплаты топ-менеджеров регулятора к средней зарплате по стране.
С таким предложением выступил накануне лидер СРЗП, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов, резко раскритиковавший руководство главной финансовой структуры страны.
"Руководство ЦБ должно уйти в отставку. А чтобы они побыстрее приняли такое решение, призываю приравнять их зарплаты к средней зарплате по стране – тогда, возможно, им будет понятнее связь между собственными действиями и положением в экономике России", – заявил Сергей Миронов.
Он подчеркнул: представители партии, как и экономические эксперты, не раз предупреждали о пагубных последствиях такого повышения. Депутаты партии также направили письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной накануне повышения, однако, по их словам, аргументы услышаны не были.
По мнению Миронова, "независимый" статус Банка России снимает с него любую ответственность за происходящее в экономике, а это только вредит государству. В партии "Справедливая Россия – За правду" предлагают пересмотреть политику по повышению ключевой ставки, равно как и текущий статус регулятора.
17:24:13 20-09-2023
равно как и текущий статус регулятора. ---------- Да вообще упразднить этот "регулятор" надо, один вред от него и простым людям и бизнесу и кредитным организациям.
17:24:30 20-09-2023
Так зачем откладывать со снижение зп, Сергей Миронов? Начните с себя!
17:46:18 20-09-2023
проводить политику, которая поспособствует ускорению экономического развития страны, а не его "добиванию"...это золотые слова для всех, а не только для ЦБ.
17:51:30 20-09-2023
А нам - то хорошо, у кого денежки на депозитах - % повысились и существенно. Квартиры хватают при любых ставках - не успеешь прочитать на авито, уже продано
18:56:11 20-09-2023
Гость (17:51:30 20-09-2023) А нам - то хорошо, у кого денежки на депозитах - % повысилис... за год долар евро с 50р до 105 скаканули. Какие депозиты...
21:53:46 20-09-2023
Гость (18:56:11 20-09-2023) за год долар евро с 50р до 105 скаканули. Какие депозиты...... А что квартиры в долларах продают? И если держишь деньги в Банке, а не под матрасом, то 10,5% это лучше, чем было 7%
19:36:51 20-09-2023
Хаха, ЦБ в отставку, да Набиуллина грамотнее всех сработала, фактически спасла экономику в текущей ситуации. Вот пусть Миронов сам ЦБ управляет.
21:10:52 20-09-2023
ЦБ все правильно делает что повышает ставку в текущей ситуации. Иного выхода нет. Когда у больного температура 39.5, то альтернативы приему жаропонижающих нет. Популизм этот надо прекращать, что есть иной путь