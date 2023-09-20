Подобные меры на практике приносят лишь вред, уверен депутат

20 сентября 2023, 17:00, ИА Амител

Александр Терентьев / Фото: altai.spravedlivo.ru

Повышение ключевой ставки Банка России не приведет ни к чему, кроме замедления экономического развития страны, убеждены в региональном отделении партии "Справедливая Россия – За правду". ЦБ РФ в третий раз повысил ключевую ставку в минувшую пятницу, 15 сентября.

"Можно сколько угодно рассуждать о пользе повышения ключевой ставки с точки зрения экономической теории, но практика показывает неутешительные результаты. Единственный итог, к которому мы раз за разом приходим, – цены становятся выше, кредиты – дороже, а население утягивает пояса потуже. Центробанку давно пора осознать возложенную на него ответственность и проводить политику, которая поспособствует ускорению экономического развития страны, а не его "добиванию", – прокомментировал решение ЦБ депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

В партии также отметили: руководство Банка России должно "на собственной шкуре" прочувствовать все последствия. Это станет возможным, если приравнять зарплаты топ-менеджеров регулятора к средней зарплате по стране.

С таким предложением выступил накануне лидер СРЗП, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов, резко раскритиковавший руководство главной финансовой структуры страны.

"Руководство ЦБ должно уйти в отставку. А чтобы они побыстрее приняли такое решение, призываю приравнять их зарплаты к средней зарплате по стране – тогда, возможно, им будет понятнее связь между собственными действиями и положением в экономике России", – заявил Сергей Миронов.

Он подчеркнул: представители партии, как и экономические эксперты, не раз предупреждали о пагубных последствиях такого повышения. Депутаты партии также направили письмо председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной накануне повышения, однако, по их словам, аргументы услышаны не были.

По мнению Миронова, "независимый" статус Банка России снимает с него любую ответственность за происходящее в экономике, а это только вредит государству. В партии "Справедливая Россия – За правду" предлагают пересмотреть политику по повышению ключевой ставки, равно как и текущий статус регулятора.