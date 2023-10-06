Повышение МРОТ затронет в Алтайском крае почти 40% бюджетников

В 2024 году минимальный размер оплаты труда вырастет до 19 тысяч рублей

06 октября 2023, 13:24, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Правительство РФ направило в Госдуму проект закона об изменении минимального размера оплаты труда. Согласно документу, с 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%, до 19 242 рублей. В Алтайском крае повышение затронет почти 40% бюджетников. Около 6 млрд рублей потребуется для того, чтобы повысить зарплату и другим работникам бюджетной сферы, рассказал председатель АКЗС Александр Романенко. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Александр Романенко поучаствовал в парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые проходили в Совфеде. Согласно документу, который внесли на рассмотрение в Госдуму в первом чтении, доходы бюджета в 2024 году составят 35 трлн рублей, из них только 30% – нефтегазовые доходы.

"Это говорит о том, что экономика страны развивается, и уже 70% доходов федеральный бюджет получает именно от работы отраслей внутренней экономики", – отметил Александр Романенко.

Треть бюджета (более 10 трлн из 36,6 трлн рублей) составят расходы на оборону. По словам спикера АКЗС, это необходимо для сохранения целостности страны. Аналогичную сумму направят на социальную политику, главным ее приоритетом останется демография. Все соцобязательства, а также заработные платы в бюджетном секторе проиндексируют на уровень инфляции – 5,5%.

Кроме того, по инициативе президента РФ в следующем году МРОТ вырастет до 19 тысяч рублей, рост составит более чем 18%. Повышение затронет почти 40% бюджетников, на ее реализацию потребуется около 6 млрд рублей.

Романенко подчеркнул, что необходимо повышать зарплату и другим работникам бюджетной сферы.

"Мы в регионе всегда изыскивали средства на такие решения, сейчас на это потребуется еще 6 млрд рублей. Это очень большая сумма, и хотелось бы, чтобы проектом федерального бюджета были предусмотрены дополнительные средства для поддержки субъектов в части увеличения заработной платы", – сказал Романенко.

Сейчас депутаты, комитеты и фракции Госдумы, регионы будут направлять предложения разработчикам федерального бюджета. Александр Романенко не исключил, что "какие-то подвижки, в том числе и в сторону увеличения средств на выплату заработной платы, будут предусмотрены". Также АКЗС будет искать собственные резервы.

Еще один вопрос, который рассмотрели участники слушаний, – формирование фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Еще в прошлом году депутаты АКЗС направляли в правительство обращение с просьбой изменить методику расчета средств на здравоохранение. Сегодня в большинстве субъектов РФ наблюдается дефицит территориальных программ ОМС.

"Они требуют наполнения со стороны федерального фонда ОМС, снижения нагрузки с субъектов, особенно в части средств на неработающее население. Регионы не устраивает методика распределения средств, и министр финансов согласился с тем, что она несовершенна. Не исключаю, что какие-то решения в этом плане будут приняты", – отметил спикер парламента.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что индивидуальные программы развития отдельных субъектов, в том числе и Алтайского края, продлят на следующие три года. Продолжит работу и программа инфраструктурных бюджетных кредитов. Вырастут объемы вложений, направленных на комплексное развитие сельских территорий. Объем межбюджетных трансфертов субъектам к первому чтению проекта бюджета составит более 3 трлн рублей.