Повышенный спрос на частные медуслуги повлиял на инфляцию в Алтайском крае

Инфляция в регионе в январе выросла до 10,1%

11 марта 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Повышенный спрос на некоторые товары и услуги способствовал росту инфляции в Алтайском крае до 10,1% в январе, сообщили amic.ru в региональном отделении Банка России.

Особенно на инфляцию в январе повлиял спрос на услуги частных медклиник. Они повышали зарплаты, закупали импортные расходники и медтехнику.

"Со стороны населения края отмечается повышенный спрос на платную медицину. Люди активно пользуются услугами различных частных клиник. Это позволяет медцентрам более активно переносить издержки в цены своих услуг. В результате в регионе увеличилась стоимость пребывания в круглосуточных стационарах, выросла цена первичной консультации у врача. Кроме того, повысилась стоимость стоматологических услуг по изготовлению съемных протезов и коронок", – рассказал управляющий барнаульским отделением Банка России Андрей Иванов.

В пресс-службе регулятора подчеркнули, что растущий спрос в стране продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, что неизбежно влияет на динамику цен.

Банк России пытается сдерживать инфляцию через ключевую ставку, однако процесс замедления цен сам по себе длительный. Прогнозируется, что инфляция вернется к уровню около 4% в 2026 году.