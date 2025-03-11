Повышенный спрос на частные медуслуги повлиял на инфляцию в Алтайском крае
Инфляция в регионе в январе выросла до 10,1%
11 марта 2025, 13:15, ИА Амител
Повышенный спрос на некоторые товары и услуги способствовал росту инфляции в Алтайском крае до 10,1% в январе, сообщили amic.ru в региональном отделении Банка России.
Особенно на инфляцию в январе повлиял спрос на услуги частных медклиник. Они повышали зарплаты, закупали импортные расходники и медтехнику.
"Со стороны населения края отмечается повышенный спрос на платную медицину. Люди активно пользуются услугами различных частных клиник. Это позволяет медцентрам более активно переносить издержки в цены своих услуг. В результате в регионе увеличилась стоимость пребывания в круглосуточных стационарах, выросла цена первичной консультации у врача. Кроме того, повысилась стоимость стоматологических услуг по изготовлению съемных протезов и коронок", – рассказал управляющий барнаульским отделением Банка России Андрей Иванов.
В пресс-службе регулятора подчеркнули, что растущий спрос в стране продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг, что неизбежно влияет на динамику цен.
Банк России пытается сдерживать инфляцию через ключевую ставку, однако процесс замедления цен сам по себе длительный. Прогнозируется, что инфляция вернется к уровню около 4% в 2026 году.
13:26:27 11-03-2025
Платная медицина обман населения. Такое возможно только при капитализме!
13:26:59 11-03-2025
а почему стали чаще пользоваться частными мед.клиниками ?
Может из-за 2-х недельных очередей в Государственных ?
13:27:01 11-03-2025
Сидеть будешь, голову ломать - и то нарочно в трезвом состоянии такой нелепицы не придумаешь. А тут гениальные генераторы причинно-следственных парадоксов.
13:27:05 11-03-2025
Сказочник этот Иванов)
13:29:43 11-03-2025
Ну вот, снова народ виноват😎👍👏👏👏👏👏👏
13:35:16 11-03-2025
Шинник (13:26:59 11-03-2025) а почему стали чаще пользоваться частными мед.клиниками ?
13:37:47 11-03-2025
повышенный спрос на частные услуги, потому что негосударственные к узким специалистам не достоишься, очередь подойдет когда уже не надо
13:43:21 11-03-2025
ну вот и прояснился рост инфляции: население АК стало сильно богаче и пошло по частным клиникам за 4-5тр за прием. а то мы тут сидим дураки-дураками и головы ломаем почему продукты в 2 раза подорожали.
спасибо, что объяснили!
16:01:24 13-03-2025
Элен без ребят (13:43:21 11-03-2025) ну вот и прояснился рост инфляции: население АК стало сильно... Уже даже дауну понятно, что при катастрофически повышенной ставке ЦБ инфляция не падает, а растёт.
Кредиты "золотые" на развитие бизнеса. Снизится ставка ЦБ,"подешевеют" кредиты для бизнеса, снизится себестоимость, появится возможность расширяться,производить больше продуктов и товаров, и тогда растущий спрос не будет превышать предложение. Всё просто. Остается ждать пока в ЦБ поменяют выкормошей Чубайса в лице Набиулиных и Силуановых
13:55:54 11-03-2025
Как вот с минимальной зарплаты или пенсии зубы вылечить, коронки такие дорогущие, загнули цены на всё. К врачам не попасть! Денег нет- ложись и помирай или "держитесь".
14:04:33 11-03-2025
Это та организация которая не подчиняется правительству России и не понятно кому принадлежит,по сути являющаяся инагентом,борется с инфляцией которую сами же создали,все чудесатей и чудесатей становится слушать их заявления
14:04:48 11-03-2025
Да это уму не постижимо. Классики экономики до такого точно не додумались.
14:25:30 11-03-2025
Уже не знают что придумать для оправдания роста инфляции!!! Конечно если хочешь получить лечение в поликлинику можно не ходить, толку нет, а частные клиники этим пользуются при попустительстве властей. Операции на глазах нужно ждать не меньше 2-3 месяцев, а в частной хоть завтра, хотя делают врачи одни и те же, до обеда в госклнинике, а после обеда, там но за плату.
15:38:01 11-03-2025
всё чудесатей и чудесатей....
16:23:09 11-03-2025
Угробили гос медицину!
И удивляются почему обращения в платную разгоняет инфляцию...!?
С головой дружат вообще?!...
16:27:22 11-03-2025
За дураков нас держат, что ли?..
18:10:30 11-03-2025
Гость (16:27:22 11-03-2025) За дураков нас держат, что ли?..... А Вы только сейчас это поняли?🙄
18:12:33 11-03-2025
А ещё банкир забыл сказать, что росияне "виноваты" в росте стоимости похоронных услуг, т.к. стали больше умирать от "хорошей" жизни и тоже спровоцировали инфляцию🙄🙄🙄
Что-то у г.Иванова с логикой напутано😳
18:14:27 11-03-2025
А под какие кредитные % СБ частники закупают расходники и оборудование?