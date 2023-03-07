"Пой, танцуй, люби!" Психолог о том, как женщине найти и разбудить свою женственность

Вдохновлять и восхищать, дарить любовь и счастье можно, только если ты сама наполнена ими

07 марта 2023, 10:25, ИА Амител

Девушка / Фото: amic.ru

Мягкие, нежные, но в то же время уверенные в себе и обладающие чувством собственного достоинства женщины притягивают мужчин и вызывают зависть соперниц. Но почему у кого-то женской энергетики хоть отбавляй, а другие наглухо запечатаны, словно бабочка в коконе? И почему многие из прекрасных дам стесняются даже комплиментов в свой адрес? Где искать эту женственность, можно ли её воспитать, сохранить и приумножить – об этом накануне самого женского праздника говорим с практикующим психологом, психодрамотерапевтом, ведущей психологических групп для женщин Мариной Нурбаковой.

Каких женщин мужчины не пропускают

– Что такое женственность, из чего она складывается?

– В психологии есть два термина для обозначения мужского и женского начала. Анима – это женская часть психики, она представляет чувства, чувственность, духовность, Анимус, или мужественность, отвечает за силу и разум.

В каждом человеке природой заложены оба начала, но они по-разному проявляются. В женщинах изначально потенциал Анимы выше – это обусловлено особенностью физиологии. Но в ситуациях, когда речь идёт о недостатке женственности, возникает ощущение, что женщина где-то внутри себя бессознательно словно сомневается – а достаточно ли у меня нужных качеств, чтобы называться настоящей женщиной, достойна ли я быть одной из них? Здесь мы имеем дело с низким уровнем принятия себя, дефицитом любви к себе.

Ещё один важный момент: женственность бывает внешняя и внутренняя. У всех же наверняка есть такие знакомые: внешне – красивая, ухоженная, стильная, успешная, а начинаешь общаться, и возникает ощущение холодности, чрезмерной целесообразности, что ли, отстранённости от чувств своих и других людей. А бывает наоборот: внешне женщина выглядит обычно, даже неказисто, но настолько согреет внутренней теплотой – словно одеялом укутает, совершенно незаметно успокоит, придаст уверенности.

И вот какая из них больше женщина? Обе. Просто у обеих нет гармонии между их внутренней и внешней женственностью. Оптимальный вариант – это всегда баланс. А если через это состояние женщина может ещё что-то делать, творить, если в женственность гармонично вплетён Анимус – это вообще идеал. Таких женщин немного, но они очень яркие, именно о них секретарша Верочка из фильма "Служебный роман" говорила: "Мужчины такую женщину не пропускают!"

– Но почему у одних женственности больше, а у других – меньше? Откуда берётся этот дисбаланс?

– Очень сильно влияет среда, особенности эпохи, в которой мы живём. При домострое было больше душевных женщин, ведь в этом и заключалась их предназначение. Избавленные от необходимости заниматься внешней – профессиональной или общественной – деятельностью, они посвящали себя заботе о муже, воспитанию детей. Их внутренняя женственность проявлялась часто ярко, но при этом они были сильно ограничены в выражении своего внутреннего "я" через какую-либо социальную активность.

У женщин первой половины XX века Анима часто была настолько подавлена Анимусом, что ни у внешней, ни у внутренней женственности практически не было шансов проявиться. Только вспомните этих товарищей в кожаных куртках, красных косынках и кирзовых сапогах, смысл жизни которых заключался в пятилетке за три года.

В современном обществе другой перекос – направленность на внешнее. Всюду транслируется идеал внешней красоты. С рекламы, с примеров успешных женщин, популярных актрис, блогеров считывается такой посыл: чтобы нравиться, нужно быть стройной, молодой, сексуальной. При этом в погоне за этой внешней атрибутикой теряется внутреннее содержание.

Но от себя не уйдёшь: интуитивно этот дисбаланс всегда ощущается, ростки женственности пробиваются сквозь любые барьеры. Если женщина чувствует внутри себя пустоту, осознаёт свою неполноту, она пойдёт навстречу своей женственности. И запрос на гармоничное развитие сейчас становится всё больше.

Откуда берутся пацанки

– А если хочется быть женственной, но не получается? Почему так бывает?

– Мешают внутренние блоки, которые чаще всего связаны с детским опытом.

Бывает, в семье ждут мальчика, а рождается девочка – так себе, конечно, но тоже ничего. Когда приходит время, она не получает подкрепления своим проявлениям женственности: ей покупают брюки вместо платьев, отдают в спортивную секцию, когда она хочет рисовать, не замечают или не одобряют её первые, пусть ещё и неуклюжие, попытки быть девочкой-девочкой и т.д. Не всегда, но часто такое отношение может закрепиться во внутреннем блоке: меня-девочку не ценят даже самые родные и близкие, как же я сама могу любить себя такой?

Ещё более травматичный опыт представляет насилие, причём сам акт физического надругательства вовсе не обязателен, бывает достаточно даже испуга, недвусмысленного взгляда. Девочка-девушка только начала раскрываться, прикоснулась к своей привлекательности, а эта красота оказалась небезопасной. Вывод: нельзя показывать свою женственность.

Или в неблагополучной семье отец бьёт, обижает дочь и жену. Значит, девочкой, женщиной быть опасно: она слабая, её все обижают. Лучше я буду как мальчик – так безопаснее.

Внутренний блок может проявиться и как протест на навязывание женской стратегии поведения. "Ты же девочка, надень красивое платье!" – "А я не хочу красивое – с рюшами и бантами, назло надену штаны и растянутую футболку!" Один раз – протест, второй раз, десятый – и стратегия закрепилась.

Кстати, в результате таких внутренних запретов на женственность часто появляются пацанки как самое яркое проявление антиженственности.

– Одежда настолько влияет на развитие женственности? Получается, что у женщин, предпочитающих брюки и рубашки, нет шансов?

– Нет, напрямую одежда не влияет на развитие или угнетение женственности. Это был всего лишь пример, и в нём не про одежду, а про протест через одежду – мог бы выразиться через что-то иное в другой ситуации.

Бывает, на женщине брюки и рубашка, но столько от нее исходит сексуальности, притягательности. И наоборот: очень красивое платье может сидеть, извините, как на корове седло. Важна не одежда, а внутреннее ощущение, потребность и готовность её носить.

Но и одним желанием гвоздь не забьёшь – нужен молоток. Одежда может стать инструментом для реализации внутренней потребности. Это, скорее, про то, что если хочешь почувствовать себя летящей, привлекательной, "весенней", одевай красивое платье, каблуки – и состояние придёт.

Как научиться женственности

– И как же идти навстречу своей женственности, как найти, "разбудить" и развить в себе это качество?

– Через любые виды творчества. Всё это путь к самопознанию, самопринятию. В творчестве вы прикасаетесь к своему внутреннему миру, отпускаете свою душу на свободу и приближаетесь к внутренней гармонии. В психологии такое состояние называют ресурсным, наполненным. А одарить любовью и счастьем можно, только если ты сам наполнен ими.

Например, вокал раскрывает чувственность. Поющие люди испытывают широкий спектр эмоций, открывают в себе возможность воспринимать мир не только умом, но и ощущать его через своё тело, свой голос. Танец снимает внутренние зажимы, помогает приблизиться к внутреннему ощущению себя-женщины.

Различные театральные формы – прекрасный способ не только раскрепоститься, но и через примерку чужих характеров понять ценность своего собственного "я". Это очень хороший опыт, хотя в театре можно получить много поддержки, но можно и, наоборот, столкнуться с критикой.

Самой бережной, доброжелательной и безопасной средой для снятия внутренних блоков остаётся групповая психологическая терапия. Рядом с вами люди, которые принимают вас такой, какая вы есть, группа работает по определённым правилам, там никогда не осудят и не осмеют. Это рождает и укрепляет внутреннюю веру в себя, в свою неповторимость и ценность.

– Как раскрывается женственность? На каком этапе девочка становится женщиной?

– Анима преобладает в любой женщине с момента рождения, так задумано природой. Даже в маленькой девочке проявляется кокетство, пусть и непосредственное, неосознанное.

По мере взросления кокетство и флирт – это уже осознанное желание, чтобы её замечали именно как девушку. Во взрослом возрасте эта потребность во внешнем принятии не исчезает, но снижается. Чем более раскрыта женственность, чем больше женщина осознаёт своё достоинство, тем меньше ей нужны внешние оценки.

А вот окончание этого процесса очень условно. Меня поражают итальянки: в 60-70 лет они настолько женственны – и внешне, и в эмоциональном плане!

Всё зависит от внутреннего состояния женщины, от её потребностей, желания. Можно до самой смерти раскрываться в новых аспектах, наполняться мудростью, заботливостью, сердечностью, духовностью. А можно жизнь прожить, но так и не встретиться со своей женственностью.

– Нужно ли девочкам читать сказки о принцессах, чтобы помочь пробудиться их женственности?

– Тут дело даже не в принцессах. Важен сам процесс совместного чтения с мамой, обмен эмоциями, вниманием, любовью. Девочка напитывается этим, чувствует себя ценной, любимой.

Таких ситуаций эмоционального обмена в жизни девочки должно быть как можно больше. Совместная готовка, уборка – это из той же серии, ведь всё это варианты творчества.

Если женственности слишком много

– А развод как-то влияет на женственность?

– Тут всё очень индивидуально, нет готовых алгоритмов. Если мужчина не принимал свою женщину, не уважал, не восхищался ею, то освободившись от этих отношений, она может пойти к раскрытию своей женственности. А может, наоборот закрыться ещё больше – раз не принимали здесь, не примут и в другом месте.

Если муж поддерживал и заботился, но, так получилось, полюбил другую, женщина может уйти в мужественность, ведь ей теперь нужно заботиться о себе самой, быть сильной, предприимчивой, думать, а не чувствовать. А может – если женственности было слишком много – наоборот, прийти к своей целостности.

Но вот для маленькой девочки развод родителей будет во благо, только если климат в семье был очень угнетающим, например, отец бил, обижал её мать. Если маме будет очень тяжело тянуть семью после развода, девочка может принять за единственно возможную истину сценарий мужественности: вот маме сейчас тяжело, а я ка-ак подрасту, как начну зарабатывать, как помогу ей.

И в целом опыт общения с папой для девочки очень важен: это первый мужчина в её жизни, с которым она учится быть девочкой-девочкой. Его одобрение, защита, поддержка важны для раскрытия женственности как солнечный свет для цветка. Под его взглядом растёт не только осознание её собственной ценности, но и доверие к мужчинам, а это одна из составляющих женственности.

– Бывает ли женственности слишком много, и что с этим делать?

– Если мы говорим о психически здоровых людях, естественных в своих эмоциях, не переигрывающих, то – нет, женственности много не бывает.

Скорее, бывают ситуации, когда очень ярко чувствующая женщина от переизбытка эмоций впадает в состояние, в котором она ничего не может делать, не может творить, когда её Анима целиком подавляет деятельного Анимуса. Когда её душа не просто наполнена, а переполнена, она уже не делится, не дарит, а выплёскивает лишнее.

Это разрушающая ситуация, в ней нет блага ни для самой женщины, ни для окружающих. Здесь необходимо укреплять уже мужское начало.

Например, не терроризировать любимого ребёнка, переехавшего в другой город бесконечными звонками и гиперопекой, а найти дело, результат которого будет действительно полезен или просто приятен для него – вышить картину с понятным ему смыслом, или пойти на те же танцы, а потом прислать отчётное выступление.

Достичь внутренней гармонии, конечно, очень непросто, это требует большой работы над собой. Для начала научитесь прислушиваться к себе, к собственным желаниям – настоящая женщина всегда немного эгоистка. Учитесь быть благодарными за любые положительные события перед миром, который даёт вам их. Вам улыбнулись на улице? Скажите: "Мир меня любит". Маникюр превзошёл все ожидания – мир снова любит вас.

Когда вы начнёте открываться миру, то в ответ получите то же самое. Наполняйте себя, чтобы делиться с другими.