"Не делайте из сына Буратино". Психолог о том, как воспитать настоящего мужчину

Не нравится, что делает ваш мальчик, – предложите альтернативу

22 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Воспитание ребёнка – процесс сложный, тем более когда речь идёт о сыне. Ведь практически в любом обществе представление о безопасности и благополучии всегда связаны именно с мужчинами. Как же из мальчика вырастить человека, который позитивно смотрит на жизнь, твёрдо стоит на ногах и может обеспечить счастье и благополучие близких? Об этом amic.ru расспросил нейропсихолога Ларису Головину.

Лариса Головина – клинический психолог, детский нейропсихолог, доцент кафедры клинической психологии АлтГУ. Более 10 лет работала в Краевом кризисном центре для мужчин, с 2019 года ведёт частную практику. В детской нейропсихологии занимается диагностикой проблем развития и обучения детей в возрасте от 2 лет, обучает детских специалистов в крае и за его пределами нейропсихологии детского возраста.

Адский коктейль для ребёнка

– Настоящими мужчинами рождаются или становятся? Встречаются же "чёткие" женщины и мужчины – "бабы"?

– В физиологическом смысле мужчинами и женщинами, безусловно, рождаются. В первое время родители всегда имеют дело с человеческой особью, идентифицированной лишь по половому признаку, просто потому, что человеческие детёныши, в отличие от животных, намного дольше остаются беспомощными. Когда не можешь ходить и говорить, не до самоидентификации – тут выжить бы.

А уже дальше с накоплением навыков, знаний, социального и эмоционального опыта мальчик или девочка становятся мужчинами и женщинами в том смысле, в котором мы привыкли понимать эти слова – то есть представителями общества с определённым набором ожидаемых характеристик и моделей поведения.

Вообще я бы этот вопрос сформулировала иначе: какие проблемы возникают на пути становления мужчины, и как их можно преодолеть.

И первая заключается в том, что понятие "настоящий мужчина" относится к категории социальной нормы и потому очень сильно зависит от контекста, в котором существует.

Чего ждут в обществе от настоящего мужчины? Силы, уверенности, напористости, самостоятельности, амбициозности и так далее. А везде ли и все ждут именно этого? А что, если мы поменяем контекст: возьмём традиции и обычаи другой страны, другую веру, возраст, профессию? Мы сегодня живём в мире, где понятие социальной нормы стало очень подвижным. Сейчас совершается много крайне полярных браков, в которых у мужа и жены могут возникать несостыковки в воспитании.

– Но это всё крайности. А если взять обычную семью, где нет пропасти между возрастом, верой и культурными ценностями?

– В такой семье тоже может быть множество вопросов по части воспитания. Ведь большинство родителей, к сожалению, понимают этот процесс как формирование характера ребёнка по образцу, который есть в их голове. При этом сами они этому образцу соответствуют весьма отдалённо. Пытаются научить ребёнка тому, чего сами никогда не переживали, но считают это ценным.

Такой вариант – самый адский коктейль для ребёнка. С возрастом он начинает чувствовать это несоответствие и ищет искомые черты в других людях – иногда находит, а иногда и нет.

Это может быть учитель, тренер, дедушка, но в любом случае контекст, в который погружён ребёнок, меняется. А потому на одних и тех же свойствах темперамента в итоге получаются совершенно разные личности. Возьмём, к примеру, упёртость: ребёнок может стать личностью, способной идти до конца в любом деле, а может – человеком, который будет стоять над душой, пока не выбесит или же не получит желаемого.

Чем меньше родители кривляются, чем честнее по отношению к себе и ребёнку, тем процесс воспитания получается более продуктивным. Хочешь получить итог по желаемому образцу – сам стань таким. Только это можно назвать воспитанием, всё остальное – просто совместное проживание.

Мальчик

Из "Газели" не выжать суперскорости

– А если я – мать-одиночка, и сын – единственный мужчина в нашей семье, несоответствие и другие контексты неизбежны?

– Да почему же? Женщина тоже может быть разной. Мы же начали с того, что бывают "чёткие" женщины, которые умеют выставлять совершенно конкретные берега.

Не надо пытаться изображать из себя мужика, но нужно быть такой женщиной, рядом с которой сын станет настоящим мужчиной – просто не сможет им не стать. Чаще опирайтесь на его помощь в быту, создавайте ситуации, в которых он сможет почувствовать, что он – надежда и опора.

Тут вообще такой ментальный парадокс получается. Настоящим мужчиной может быть и… девочка. Разве не бывает сильных, ответственных, решительных, настойчивых, верных, честных женщин? Ещё как бывает!

Это обусловлено особенностями человеческой нервной системы, которая отвечает за формирование характера человека. Одно из её свойств называется устойчивость. Если представить шкалу от нуля до десяти, то устойчивость у разных людей может находиться в любой точке этой шкалы.

К примеру, если орать на носителя устойчивой нервной системы, он прослушает это всё и скажет в ответ: "Проорался? А теперь я скажу". А носитель слабой нервной системы начнёт плакать или орать в ответ, или вовсе убежит и спрячется.

Так вот: носителем слабой или сильной нервной системы может родиться как девочка, так и мальчик. А слабая нервная система просто не в состоянии обслужить стереотипные черты "настоящего мужчины", например, напористость и доминирование – не может и всё тут, и хоть ты тресни!

Можно провести параллель с машинами: из "Газели" вы никогда не выжмете суперскорости, но зато на "Феррари" не перевезёте холодильник на дачу – каждая хороша для своих задач.

– И что же это значит?

– Нужен разумный подход к воспитанию. Можно обтёсывать ребёнка, как полено, выстругивая из него своего Буратино, а можно работать с личностью. Мне кажется, не столь важно пытаться воспитывать "настоящего мужчину", куда важнее воспитать просто хорошего, адекватного человека. Присмотритесь к своему сыну – что ему близко, на что он откликается, что у него получается лучше всего.

– Хорошо, присмотрелись. Увидели, что сыну нравится играть в куклы, а машинки, мячи и пистолеты пылятся в углу – и?

– О! Игрушки – это вообще интереснейшая история, покрытая слоем родительских стереотипов. С точки зрения развития мозга, психики, в возрасте до года игра носит манипулятивный характер, то есть ребёнок взаимодействует с предметами как с некими физическими объектами. Игрушкой можно постучать и извлечь звук, если она твёрдая, или не извлечь – если мягкая. Её можно кинуть – если её масса соответствует силе ребёнка, а можно даже не суметь поднять. Грызть, лизать, рассматривать, рвать.

В возрасте от года до трёх лет игрушки – это уже функциональные предметы, ими что-то можно делать: лопаткой – копать, машинку – катать, в кастрюльке – мешать. Это тот период, когда рука животного становится рукой человека, через этот процесс очеловечивается психика. И вот тут вообще неважно, к какой деятельности или профессии эти предметы имеют отношение. Чем их будет больше и разных – тем лучше.

И тут опять на первый план выходит образец взрослого. Не нравится вам, что сын заигрался куклами – предложите альтернативу. Пусть он кукол не одевает-раздевает, а перевезёт с одного берега реки на другой в грузовике или рассадит в ряд и расскажет сказку.

А просто запрещать то, что вам не нравится, нет смысла. Если во время кипения закрыть носик чайника, не создав другую дырочку, через которую бы выходил пар, его просто разорвёт.

И не забывайте вовлекать ребёнка в совместную деятельность – через это формируется забота, ответственность, умение доводить дело до конца. Крутит папа что-то инструментами – дайте ребёнку подержать молоток или отвёртку. И неважно, что пока помощи от него нет, и что занятие увлечёт дитя ровно на полминуты.

Отец и сын

О книгах, "видосиках" и мемах

– Обязательно ли сыну с детских лет читать книжки о рыцарях и героях, приучать смотреть фильмы, где мужчины ведут себя героически?

– Часто бывает так, что ребёнок переживает ситуацию, в которой родители не могут ему помочь, так как в их жизни такого опыта не было. Так вот произведения культуры – книги, фильмы и так далее – это универсальный банк данных, в них зашит весь эмоциональный опыт человечества: от потерь до божественного просветления. В них можно найти ответы на любые вопросы.

Эмоционально соединившись с героем, можно комфортно пройти трансформацию. Психическая энергия, комком стоящая в горле, будет выплеснута, прожита, наступит катарсис, откроется какая-то новая истина.

Другой вопрос, что сейчас книга как носитель культурного кода оттесняется на второй план другими форматами – видосиками, сценками из стендапа, мемами в соцсетях. Но так ли это плохо? На заре цивилизации человечество жило вообще без книг.

Важно, чтобы сам родитель умел пользоваться той культурной базой, которая его окружает. Я, безусловно, голосую за хорошие книги и фильмы, которые будоражат мысли и чувства, заставляют рефлексировать и сопереживать. Но бессмысленно приучать ребёнка читать хорошие книги и смотреть интересные фильмы, если вы сами этого не делаете. А вот если вы будете обсуждать прочитанное и увиденное с сыном, делать совместные выводы из поступков героев, он научится извлекать пользу из любого формата.

Преодоление – это фитнес для психики

– Есть мнение, что каждый день обязательно нужно делать три дела, которые очень не хочется делать. В психологии и тайм-менеджменте это называется "съесть лягушку". Якобы такой приём помогает воспитать характер. Согласны ли вы с этим?

– Насчёт трёх лягушек в день, конечно, вопрос спорный. Есть люди, которые могут монотонно изо дня в день совершать множественные действия по чек-листу – им так комфортно. А представитель другого типа темперамента может собраться, проделать авральное количество работы, а потом, как выжатый лимон, месяц будет лежать и смотреть в потолок. Его нервная система так устроена, ей нужно время для накопления ресурса.

Но то, что процесс развития воли очень важен в формировании личности, и в его основе лежит как раз механизм преодоления, – совершенно бесспорно.

Преодоление – это фитнес для психики. Казалось бы, преодоление отнимает кучу сил, но если мы не будем этого делать, сил не будет вообще ни на что, ведь преодоление в конечной точке даёт нам ощущение эйфории и удовлетворения от результата, заряжает энергией.

Преодолевать можно любые барьеры, разные по степени сложности: физические, социальные, психологические. Но есть одно условие, без которого ничего не выйдет: если вы хотите воспитать в ребёнке какие-то качества, начинайте с себя. Только пример вашей внутренней работы может замотивировать ребёнка пройти такую же трансформацию.

И хотя это тоже не 100%-ная гарантия, что желаемые качества в нём пробудятся и закрепятся (всё-таки ребёнок – это не вы, а отдельная самодостаточная личность), это, пожалуй, единственный шанс воспитать человека Человеком.