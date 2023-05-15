В Барнауле локализовали крупный пожар, где горят три частных дома

Пострадавших нет

15 мая 2023, 13:15, ИА Амител

















Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле огнеборцы локализовали пожар по улице Промышленной, где горят три частных дома и надворные постройки.

"Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Причина происшествия выясняется", – сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что к стремительному распространению пламени привели плотная застройка и большое количество горючих материалов. Тем не менее пострадавших нет.