Появились кадры с места аварии в Турции, в которой погибла МотоТаня
Мотоцикл серьезно пострадал
23 июля 2024, 20:31, ИА Амител
Фото опубликовано турецкими СМИ
Появились кадры с места аварии в Турции, в которой погибла россиянка Татьяна Озолина (МотоТаня). Их опубликовало турецкое издание KaryaHaber.
На снимках запечатлен красный мотоцикл Озолиной. На нем видны следы тяжелых повреждений, а ряд деталей разбросаны по земле.
Напомним, что авария произошла днем 22 июля в Миласском районе на трассе Милас – Секе. Как сообщали СМИ, в нее врезался турецкий мотоблогер Онур Обут – его госпитализировали с тяжелыми травмами.
МотоТаня считалась одной из самых популярных байкерш в России. У девушки больше 5 млн подписчиков в "ТикТоке", почти 2 млн – на YouTube.
20:38:54 23-07-2024
Жаль... Гонять на байке весом 250кг на скорости 200км не каждый мужик то сможет...
20:42:25 23-07-2024
Ну и зачем столько сегодня новостей об этой безмозглой байкерше-чернильнице? До сегодняшнего дня я и понятия не имел о её существовании и всё что узнал - узнал против своей воли.
21:52:55 23-07-2024
Гость (20:42:25 23-07-2024) Ну и зачем столько сегодня новостей об этой безмозглой байке... Какое время , такие и "кумиры"
22:49:30 23-07-2024
Гость (20:42:25 23-07-2024) Ну и зачем столько сегодня новостей об этой безмозглой байке... Прокомментировали тоже против своей воли?
03:03:02 24-07-2024
Гость (20:42:25 23-07-2024) Ну и зачем столько сегодня новостей об этой безмозглой байке... Ахах откуда ты знаешь что она безмозглая. Она легенда для миллионов людей, а ты простой смертник, которого только свои родние помнить будут🤣 может даже и те не будут после такого коммента от вас мой недорогой самокат по жизни👎🏻🤢 🤮
11:42:54 24-07-2024
Гость (03:03:02 24-07-2024) Ахах откуда ты знаешь что она безмозглая. Она легенда для ми... ну твоя то шаба прославилась будь здоров, так, что уже через неделю и думать забудут кто такая. Не пойму зачем пиарится такое опасное развлечение, действительно. Уже штук 6 новостей про это насчитал
06:44:07 24-07-2024
Гость (20:42:25 23-07-2024) Ну и зачем столько сегодня новостей об этой безмозглой байке... У нее миллионы подписчиков. А ты анонимный никто из глухой провинции. Вот и вся причина по которой о ней пишут и будут вспоминать, а про тебя нет.
07:49:42 24-07-2024
Гость (20:42:25 23-07-2024) Ну и зачем столько сегодня новостей об этой безмозглой байке... Изгой
22:00:04 23-07-2024
Встретились как-то в Турции два мотоблогера..
12:11:50 24-07-2024
Гость (22:00:04 23-07-2024) Встретились как-то в Турции два мотоблогера..... Nice!