Появились кадры с места аварии в Турции, в которой погибла МотоТаня

Мотоцикл серьезно пострадал

23 июля 2024, 20:31, ИА Амител

Фото опубликовано турецкими СМИ

Появились кадры с места аварии в Турции, в которой погибла россиянка Татьяна Озолина (МотоТаня). Их опубликовало турецкое издание KaryaHaber.

На снимках запечатлен красный мотоцикл Озолиной. На нем видны следы тяжелых повреждений, а ряд деталей разбросаны по земле.

Напомним, что авария произошла днем 22 июля в Миласском районе на трассе Милас – Секе. Как сообщали СМИ, в нее врезался турецкий мотоблогер Онур Обут – его госпитализировали с тяжелыми травмами.

МотоТаня считалась одной из самых популярных байкерш в России. У девушки больше 5 млн подписчиков в "ТикТоке", почти 2 млн – на YouTube.