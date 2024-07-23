Красавица в шлеме-зайчике. Фото байкерши МотоТани, погибшей в ДТП

"Та самая на красном мотоцикле": написано на ее странице во "ВКонтакте"

23 июля 2024, 18:16, ИА Амител

МотоТаня (Таня Озолина) / Фото: vk.com/mototanya

Российская байкерша и блогер МотоТаня (Татьяна Озолина) погибла в аварии днем 22 июля в Турции. По данным Telegram-канала SHOT, Татьяна погибла по вине турецкого блогера-байкера Онура Обута, который врезался в нее сзади. Мотоцикл россиянки отбросило в отбойник и она ударилась головой.

"Она ехала с минимальной скоростью и притормозила перед грузовиком. Но на скорости за ней ехал Онур. Он врезался сзади и они вместе влетели в ограждение. МотоТаня скончалась на месте, Онура доставили в больницу в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

13-летний сын Татьяны сейчас находится в Москве с ее родителями. Вопрос с транспортировкой тела байкерши в Россию пока не решен.

МотоТаня – одна из самых популярных байкерш в России. У нее больше 5 млн подписчиков в "ТикТоке", почти 2 млн – на YouTube и около 1 млн – в Instagram (запрещен в России).