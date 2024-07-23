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Красавица в шлеме-зайчике. Фото байкерши МотоТани, погибшей в ДТП

"Та самая на красном мотоцикле": написано на ее странице во "ВКонтакте"

23 июля 2024, 18:16, ИА Амител

МотоТаня (Таня Озолина) / Фото: vk.com/mototanya

Российская байкерша и блогер МотоТаня (Татьяна Озолина) погибла в аварии днем 22 июля в Турции. По данным Telegram-канала SHOT, Татьяна погибла по вине турецкого блогера-байкера Онура Обута, который врезался в нее сзади. Мотоцикл россиянки отбросило в отбойник и она ударилась головой.

"Она ехала с минимальной скоростью и притормозила перед грузовиком. Но на скорости за ней ехал Онур. Он врезался сзади и они вместе влетели в ограждение. МотоТаня скончалась на месте, Онура доставили в больницу в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

13-летний сын Татьяны сейчас находится в Москве с ее родителями. Вопрос с транспортировкой тела байкерши в Россию пока не решен.

МотоТаня – одна из самых популярных байкерш в России. У нее больше 5 млн подписчиков в "ТикТоке", почти 2 млн – на YouTube и около 1 млн – в Instagram (запрещен в России)

МотоТаня (Таня Озолина) / Фото: vk.com/mototanya

Появились кадры с места гибели байкерши МотоТани

Известная блогерша не справилась с управлением
НОВОСТИПроисшествия
ДТП блогеры мотоциклы Знаменитости

Комментарии 8

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Гость

18:27:13 23-07-2024

Тётке сорок лет
Скорее красивая бабка.
Что за шоу устроили из за несправившейся водительницы мотоцикла ?

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Гость

20:32:55 23-07-2024

Гость (18:27:13 23-07-2024) Тётке сорок летСкорее красивая бабка.Что за шоу устр... а вам сколько?

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гость

09:00:36 24-07-2024

Гость (20:32:55 23-07-2024) а вам сколько?... ну он то до 70 лет-красавчик, с пузом до пола

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Гость

00:37:31 24-07-2024

Гость (18:27:13 23-07-2024) Тётке сорок летСкорее красивая бабка.Что за шоу устр... Бабка в 40? Ну насмешили))

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Гость

08:11:46 24-07-2024

"Она ехала с минимальной скоростью ... " С какой, интересно? 40 км? Оставила сыночка сиротой

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Гость

14:05:04 24-07-2024

туда им ВСЕМ гоняльщикам и дорога и поскорее бы.

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Жанна

16:47:13 28-07-2024

Гость (18:27:13 23-07-2024) Тётке сорок летСкорее красивая бабка.Что за шоу устр... Старик - это Путин и ты со своими проржавевшими мозгами, а Татьяна Озолина - смелая, уникальная, отважная, яркая личность чудо-девочка , до которой вам всем и одного шага не сделать....
А всё туда же с злословными недалёким "комментаторами"

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ATAMAH_OTMOPO3OK

18:55:33 11-08-2024

Родителям соболезнования.

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