Красавица в шлеме-зайчике. Фото байкерши МотоТани, погибшей в ДТП
"Та самая на красном мотоцикле": написано на ее странице во "ВКонтакте"
23 июля 2024, 18:16, ИА Амител
Российская байкерша и блогер МотоТаня (Татьяна Озолина) погибла в аварии днем 22 июля в Турции. По данным Telegram-канала SHOT, Татьяна погибла по вине турецкого блогера-байкера Онура Обута, который врезался в нее сзади. Мотоцикл россиянки отбросило в отбойник и она ударилась головой.
"Она ехала с минимальной скоростью и притормозила перед грузовиком. Но на скорости за ней ехал Онур. Он врезался сзади и они вместе влетели в ограждение. МотоТаня скончалась на месте, Онура доставили в больницу в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.
13-летний сын Татьяны сейчас находится в Москве с ее родителями. Вопрос с транспортировкой тела байкерши в Россию пока не решен.
МотоТаня – одна из самых популярных байкерш в России. У нее больше 5 млн подписчиков в "ТикТоке", почти 2 млн – на YouTube и около 1 млн – в Instagram (запрещен в России).
18:27:13 23-07-2024
Тётке сорок лет
Скорее красивая бабка.
Что за шоу устроили из за несправившейся водительницы мотоцикла ?
20:32:55 23-07-2024
Гость (18:27:13 23-07-2024) Тётке сорок летСкорее красивая бабка.Что за шоу устр... а вам сколько?
09:00:36 24-07-2024
Гость (20:32:55 23-07-2024) а вам сколько?... ну он то до 70 лет-красавчик, с пузом до пола
00:37:31 24-07-2024
Гость (18:27:13 23-07-2024) Тётке сорок летСкорее красивая бабка.Что за шоу устр... Бабка в 40? Ну насмешили))
08:11:46 24-07-2024
"Она ехала с минимальной скоростью ... " С какой, интересно? 40 км? Оставила сыночка сиротой
14:05:04 24-07-2024
туда им ВСЕМ гоняльщикам и дорога и поскорее бы.
16:47:13 28-07-2024
Гость (18:27:13 23-07-2024) Тётке сорок летСкорее красивая бабка.Что за шоу устр... Старик - это Путин и ты со своими проржавевшими мозгами, а Татьяна Озолина - смелая, уникальная, отважная, яркая личность чудо-девочка , до которой вам всем и одного шага не сделать....
А всё туда же с злословными недалёким "комментаторами"
18:55:33 11-08-2024
Родителям соболезнования.