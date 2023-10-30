Три человека погибли в "лобовом" ДТП на трассе в Алтайском крае

По предварительной информации, водитель отечественного авто не справился с управлением и выехал на встречную полосу

30 октября 2023, 11:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Три человека погибли в аварии в Шипуновском районе Алтайского края. Как рассказали amic.ru в краевой Госавтоинспекции, ДТП произошло около 08:20 на 11-м километре автодороги Шипуново – Краснощеково – Курья.

По предварительной информации, 42-летний водитель за рулем ВАЗ-2115, двигаясь со стороны села Красный Яр в направлении Шипуново, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Camry Gracia, за рулем которой был 46-летний мужчина.

В результате аварии на месте скончались водитель и двое пассажиров ВАЗ-2115. Водителя Toyota госпитализировали в Алейскую ЦРБ, а пассажира, 45-летнего мужчину, – в Шипуновскую ЦРБ.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции. Личности погибших пассажиров пока неизвестны.