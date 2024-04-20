Появились новые подробности о гибели бизнесмена, утонувшего в Барнаулке
14 апреля Сергей Максимцов попытался проехать через Барнаулку на джипе и утонул
20 апреля 2024, 09:05, ИА Амител
18 апреля в Барнауле нашли мертвым предпринимателя и джипера Сергея Максимцова. Его джип достали из реки Барнаулки за Черницким кладбищем.
Издание "КП-Барнаул" узнало, что автомобиль 62-летнего бизнесмена утонул 14-го числа на глазах соседа. Мужчина начал отговаривать водителя проезжать через реку с бурным течением и вышел из салона. Но шофер решил рискнуть: дал газу и тут же ушел под воду.
Из-за течения водолазы смогли достать авто с погибшим только 18 апреля. Джип лежал на дне на приоткрытой водительской двери.
Уточняется при этом, что Максимцов был найден как пропавший через "ЛизаАлерт", но полиция узнала о трагедии сразу.
Участники операции по подъему машины сообщили, что Барнаулка, которая летом обычно не глубже 40 см, во время паводка становится очень опасной: у нее сильное течение и глубина больше трех метров. Опытные джиперы тем временем говорят, что шансов спастись у Максимцова практически не было.
10:37:56 20-04-2024
Уточняется при этом, что Максимцов был найден как пропавший через "ЛизаАлерт", но полиция узнала о трагедии сразу.----- И как такое возможно, нестыковка.
10:50:56 20-04-2024
Осторожный сосед уже неделю бухает ?
12:17:18 20-04-2024
О чем новость опять?
13:49:09 20-04-2024
Опытные джиперы говорят, а не едут
20:08:39 21-04-2024
Не... понимаю такое бы сделал пацан 18-летний... но мужик 60+, состоявшийся в жизни, опытный... не понимаю...
09:19:46 22-04-2024
гость (20:08:39 21-04-2024) Не... понимаю такое бы сделал пацан 18-летний... но мужик 60... Самонадеянность и дурь... старый не значит "мудрый", а всего лишь "старый".