Появились новые подробности о гибели бизнесмена, утонувшего в Барнаулке

14 апреля Сергей Максимцов попытался проехать через Барнаулку на джипе и утонул

20 апреля 2024, 09:05, ИА Амител

Предприниматель Сергей Максимцов / Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

18 апреля в Барнауле нашли мертвым предпринимателя и джипера Сергея Максимцова. Его джип достали из реки Барнаулки за Черницким кладбищем.

Издание "КП-Барнаул" узнало, что автомобиль 62-летнего бизнесмена утонул 14-го числа на глазах соседа. Мужчина начал отговаривать водителя проезжать через реку с бурным течением и вышел из салона. Но шофер решил рискнуть: дал газу и тут же ушел под воду.

Из-за течения водолазы смогли достать авто с погибшим только 18 апреля. Джип лежал на дне на приоткрытой водительской двери.

Уточняется при этом, что Максимцов был найден как пропавший через "ЛизаАлерт", но полиция узнала о трагедии сразу.

Участники операции по подъему машины сообщили, что Барнаулка, которая летом обычно не глубже 40 см, во время паводка становится очень опасной: у нее сильное течение и глубина больше трех метров. Опытные джиперы тем временем говорят, что шансов спастись у Максимцова практически не было.