Появились первые подробности стрельбы в "Крокус Сити Холле" в Москве

У горящего здания начинает рушиться кровля

23 марта 2024, 00:51, ИА Амител

Зал в "Крокус Сити Холл" / Фото: t.me/molniya_moskva

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента.

По словам журналиста, который был на месте событий в момент начала стрельбы, в партер здания ворвались по меньшей мере трое человек в камуфляже. Они начали стрельбу из автоматического оружия, а после бросили гранату или зажигательную шашку.

"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", – рассказал корреспондент.Как сообщают очевидцы, в здании разгорелся серьезный пожар. Начала рушиться кровля.

Кратко прокомментировал ситуацию губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он сообщил, что создан оперативный штаб, а он выехал на место. Подробности он пообещал раскрыть позднее.