Появились подробности ДТП с участием грузового поезда и автобуса в Алтайском крае

По факту произошедшего проводят проверку

11 июля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю поделились подробностями смертельного ДТП с участием автобуса и грузового поезда на перегоне Панкрушиха – Урываево.

Напомним, в результате аварии погиб шофер автобуса. Пассажиров в салоне не было.

По данным ведомства, авария случилась 11 июля в 04:26.

"Предварительно установлено, что водитель мужчина, 1973 года рождения, управляя автобусом Pegaso, двигаясь со стороны села Хабары в сторону села Панкрушиха, проехал на запрещающий сигнал семафора и допустил столкновение с железнодорожным подвижным составом грузового поезда, под управлением машиниста, мужчины 1985 года рождения", – рассказали в полиции.

По факту произошедшего проводят проверку. Все обстоятельства выясняются.