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Появились подробности ДТП с участием грузового поезда и автобуса в Алтайском крае

По факту произошедшего проводят проверку

11 июля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю поделились подробностями смертельного ДТП с участием автобуса и грузового поезда на перегоне Панкрушиха – Урываево.

Напомним, в результате аварии погиб шофер автобуса. Пассажиров в салоне не было.

По данным ведомства, авария случилась 11 июля в 04:26.

"Предварительно установлено, что водитель мужчина, 1973 года рождения, управляя автобусом Pegaso, двигаясь со стороны села Хабары в сторону села Панкрушиха, проехал на запрещающий сигнал семафора и допустил  столкновение с железнодорожным подвижным составом грузового поезда, под управлением машиниста, мужчины 1985 года рождения", – рассказали в полиции.

По факту произошедшего проводят проверку. Все обстоятельства выясняются.

Комментарии 3

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Гость

11:32:01 11-07-2023

Ну и где подробности?

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Гость

11:39:29 11-07-2023

Гость (11:32:01 11-07-2023) Ну и где подробности?... Светало...

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Гость

11:42:31 11-07-2023

Гость (11:39:29 11-07-2023) Светало...... Благодарю за интереснейшие подробности!

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