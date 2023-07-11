Появились подробности ДТП с участием грузового поезда и автобуса в Алтайском крае
По факту произошедшего проводят проверку
11 июля 2023, 11:20, ИА Амител
В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю поделились подробностями смертельного ДТП с участием автобуса и грузового поезда на перегоне Панкрушиха – Урываево.
Напомним, в результате аварии погиб шофер автобуса. Пассажиров в салоне не было.
По данным ведомства, авария случилась 11 июля в 04:26.
"Предварительно установлено, что водитель мужчина, 1973 года рождения, управляя автобусом Pegaso, двигаясь со стороны села Хабары в сторону села Панкрушиха, проехал на запрещающий сигнал семафора и допустил столкновение с железнодорожным подвижным составом грузового поезда, под управлением машиниста, мужчины 1985 года рождения", – рассказали в полиции.
По факту произошедшего проводят проверку. Все обстоятельства выясняются.
11:32:01 11-07-2023
Ну и где подробности?
11:39:29 11-07-2023
Гость (11:32:01 11-07-2023) Ну и где подробности?... Светало...
11:42:31 11-07-2023
Гость (11:39:29 11-07-2023) Светало...... Благодарю за интереснейшие подробности!