Появились подробности ДТП с участием легковушки и двух трамваев в Барнауле

Пострадавших в результате аварии нет

24 февраля 2024, 14:37, ИА Амител

ДТП на Малахова — Юрина в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности столкновения легкового автомобиля и двух трамваев на пересечении улиц Юрина и Малахова, пишет "В курсе 22".

По данным полиции, женщина, управлявшая трамваем, при выезде на кольцо не уступила дорогу автомобилю Toyota Corolla и допустила с ним столкновение. Затем водитель иномарки (мужчина) столкнулся со встречным трамваем, которым также управляла женщина.

В итоге машина оказалась зажата между вагонами, а людей из нее, со слов очевидцев, вытаскивали через лобовое окно. На месте работала скорая.

Тем не менее пострадавших нет. Движение транспорта уже восстановлено.