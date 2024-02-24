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Появились подробности ДТП с участием легковушки и двух трамваев в Барнауле

Пострадавших в результате аварии нет

24 февраля 2024, 14:37, ИА Амител

ДТП на Малахова — Юрина в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
ДТП на Малахова — Юрина в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности столкновения легкового автомобиля и двух трамваев на пересечении улиц Юрина и Малахова, пишет "В курсе 22".

По данным полиции, женщина, управлявшая трамваем, при выезде на кольцо не уступила дорогу автомобилю Toyota Corolla и допустила с ним столкновение. Затем водитель иномарки (мужчина) столкнулся со встречным трамваем, которым также управляла женщина.

В итоге машина оказалась зажата между вагонами, а людей из нее, со слов очевидцев, вытаскивали через лобовое окно. На месте работала скорая.

Тем не менее пострадавших нет. Движение транспорта уже восстановлено.

Барнаул ДТП

Комментарии 10

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Гость

15:12:51 24-02-2024

Два трамвая идут - надо лезть между ними?

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Гость

15:22:22 24-02-2024

так у трамвая преимущество при движении. не?

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Гость

17:20:15 24-02-2024

Гость (15:22:22 24-02-2024) так у трамвая преимущество при движении. не?... ПДД прочитайте

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Константин

09:30:13 25-02-2024

Гость (17:20:15 24-02-2024) ПДД прочитайте ... А "встречный" трамвай водителю тайоты не не надо было пропускать разве? Это больше напоминает на "эх, проскачу"

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Зема

15:55:35 24-02-2024

и снова проблемы из-за баб, курица не уступила дорогу и ещё правой себя считает

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Гость

16:28:02 24-02-2024

Странно, что водителем автомобиля была не женщина. :-)

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Гость

18:09:30 24-02-2024

Трамвайщиков к ответу! Машину всяко под списание, интересно что насчитают по ОСАГО. Пострадавшему сочувствую, тяжко ходить по этим экспертизам, юристам...

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Гость

18:38:50 24-02-2024

А кто этот казус будет оплачивать-то?

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Гость

07:43:40 25-02-2024

Гость (18:38:50 24-02-2024) А кто этот казус будет оплачивать-то? ... МУП Барнаулгорэлектротранс

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Гость

21:29:34 24-02-2024

"при выезде на кольцо" - может правильнее "при въезде"?

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