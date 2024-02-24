Появились подробности ДТП с участием легковушки и двух трамваев в Барнауле
Пострадавших в результате аварии нет
24 февраля 2024, 14:37, ИА Амител
ДТП на Малахова — Юрина в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
В ГИБДД Барнаула рассказали подробности столкновения легкового автомобиля и двух трамваев на пересечении улиц Юрина и Малахова, пишет "В курсе 22".
По данным полиции, женщина, управлявшая трамваем, при выезде на кольцо не уступила дорогу автомобилю Toyota Corolla и допустила с ним столкновение. Затем водитель иномарки (мужчина) столкнулся со встречным трамваем, которым также управляла женщина.
В итоге машина оказалась зажата между вагонами, а людей из нее, со слов очевидцев, вытаскивали через лобовое окно. На месте работала скорая.
Тем не менее пострадавших нет. Движение транспорта уже восстановлено.
15:12:51 24-02-2024
Два трамвая идут - надо лезть между ними?
15:22:22 24-02-2024
так у трамвая преимущество при движении. не?
17:20:15 24-02-2024
Гость (15:22:22 24-02-2024) так у трамвая преимущество при движении. не?... ПДД прочитайте
09:30:13 25-02-2024
Гость (17:20:15 24-02-2024) ПДД прочитайте ... А "встречный" трамвай водителю тайоты не не надо было пропускать разве? Это больше напоминает на "эх, проскачу"
15:55:35 24-02-2024
и снова проблемы из-за баб, курица не уступила дорогу и ещё правой себя считает
16:28:02 24-02-2024
Странно, что водителем автомобиля была не женщина. :-)
18:09:30 24-02-2024
Трамвайщиков к ответу! Машину всяко под списание, интересно что насчитают по ОСАГО. Пострадавшему сочувствую, тяжко ходить по этим экспертизам, юристам...
18:38:50 24-02-2024
А кто этот казус будет оплачивать-то?
07:43:40 25-02-2024
Гость (18:38:50 24-02-2024) А кто этот казус будет оплачивать-то? ... МУП Барнаулгорэлектротранс
21:29:34 24-02-2024
"при выезде на кольцо" - может правильнее "при въезде"?